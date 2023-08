EVG-Zustimmung: Auf Bahn wartet die nächste Tarifbaustelle

Die EVG-Mitglieder segnen der Schlichterspruch ab. Das ist nur eine Atempause für Reisende. Jetzt starten die Tarifverhandlungen der Lokführer.

Selbst wenn es bei den Mitgliedern letztlich eher verhaltene Zustimmung gab: Alles andere als ein Ja zum Schlichtungsvorschlag im Tarifstreit zwischen Bahn und EVG wäre unverantwortlich und eine böse Überraschung gewesen. Das Ergebnis bringt den Mitarbeitenden ein deutliches Lohnplus und die ohnehin finanziell gebeutelte Bahn an den Rand des Machbaren.

Den Konzernunterhändlern war es vermutlich wichtig, an dieser Tariffront noch vor Herbstbeginn Ruhe zu haben. Denn nun eröffnet sich die nächste Baustelle.

Warnsignal für die Reisenden

Die in der jüngeren Vergangenheit wesentlich rabiater als die EVG vorgehenden Lokführer und ihre Gewerkschaft GDL haben erst unlängst ihren opulenten Verhandlungskatalog aufgeblättert. Der listet nicht nur erhebliche Lohnforderungen auf, sondern eröffnet ein bislang unbekanntes Konfliktfeld, das es in sich haben könnte: Schließlich will die GDL in Zukunft nicht nur Gewerkschaft, sondern genossenschaftlich organisierte Zeitarbeitsfirma sein, die die Bahn mit Personal versorgt. Eine kühne Idee, die die Verhandlungen berühren dürfte.

Friedenspflicht endet am 31. Oktober

Zudem wird sich die Truppe um GDL-Chef Claus Weselsky kaum mit einem Verhandlungsergebnis zufriedengeben, das unter dem der EVG liegt. Es muss jedenfalls für die Kunden ein Warnsignal für alle Reisepläne sein, wenn die GDL bald in ihre Verhandlungen mit der Bahn einsteigt.

Die Friedenspflicht endet übrigens am 31. Oktober ...

