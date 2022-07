Flughafen-Chaos: Eigentlich eine Chance für Arbeitslose

Bei der Suche nach Lösungen für die Engpässe an den Airports gibt es eher krude Vorschläge - dabei könnte die Anwort nahe liegen.

Das Gebäude des Flughafens Köln/Bonn reichte nicht aus, um die Schlange der wartenden Passagiere unterzubringen. Sie standen bis auf den Vorplatz. Zugleich zog der Düsseldorfer Flughafen in einer Pressemitteilung eine eher skurrile Bilanz des vergangenen Wochenendes: Durchwachsen sei es gewesen.

Das dürften die vielen, vielen Menschen dramatischer gesehen haben, die zum Teil sechs Stunden vor Abflug da waren und trotzdem nicht in den Flieger kamen. Sankt Peter-Ording statt Malaga, nur ein Beispiel von vielen (nichts gegen Sankt Peter-Ording…).

Fernab vom Streit, wer das Flughafen-Desaster verantwortet, hat der Bochumer SPD-Landtagsabgeordnete Yüksel eine Frage aufgeworfen, die so einfach wie richtig ist: Warum gelingt es nicht, von 660.000 Arbeitslosen in NRW 5000 für den Job zu schulen?

Was eigentlich läuft bei der Arbeitsverwaltung schief?

Stattdessen wartet man auf „Gastarbeiter“ aus der Türkei. Hier schließen sich Fragen an: Was läuft in der Arbeitsverwaltung schief? Wird zu viel verwaltet? Liegt es an der Bürokratie? Fehlt Personal? Stimmen die Abläufe nicht? Wird sich zu wenig gekümmert? Gut gemeint, schlecht gemacht? Zur Wahrheit gehört wohl, dass eine Zahl x der Arbeitslosen keine Lust zum Arbeiten hat. Aber das dürfte doch die absolute Minderheit sein.

Was ist mit den anderen? Wo sind sie, wer begleitet sie, wer informiert sie? Dies ist nicht der Platz, um diese Fragen zu klären, die Antworten dürften vielschichtig sein. Aber dafür gibt es ja Verantwortliche in Ministerien, Jobcentern, Arbeitsagenturen und in der Sozialarbeit.

Wenn die Frage des Sozialdemokraten Yüksel beantwortet und die richtigen Konsequenzen gezogen werden, wäre das Flughafen-Chaos schnell beendet

