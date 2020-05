Forschung muss unabhängig bleiben

Es ist wichtig, dass die Politik das Wissen von Experten ernst nimmt und bei ihren Entscheidungen berücksichtigt. In diesen Tagen können wir erleben, was geschieht, wenn politische Führer die Meinung von Wissenschaftlern missachten, ignorieren und sogar verächtlich machen – etwa in Brasilien, Russland und den USA. Eine solche Politik gefährdet in der Corona-Pandemie Menschenleben.

In Deutschland genießt die Wissenschaft zu Recht hohes Ansehen. Dennoch geriet die „Heinsberg-Studie“ des Bonner Virologen Hendrik Streek in den Ruch politischer Auftragsforschung für die Ziele der NRW-Landesregierung. War es klug, bereits erste Zwischenergebnisse zu veröffentlichen? Wurden die Ergebnisse begutachtet? War die Methodik einwandfrei? Dass die Studie von der Landesregierung mitfinanziert wurde und von PR-Profis medial verbreitet wurde, weckte weitere Zweifel. Der extreme Zeitdruck durch die wachsenden Gesundheitsrisiken erhöhte zusätzlich den Druck auf die Forscher, rasch Ergebnisse zu liefern.

Gerade in Krisenzeiten aber darf sich die Wissenschaft nicht dem Verdacht aussetzen, intransparent und unsauber gearbeitet zu haben. Schädlich ist zudem der Eindruck, für politische Zwecke eingespannt worden zu sein. Daher wäre es besser gewesen, bis heute mit der Veröffentlichung der endgültigen Studienergebnisse zu warten.