Frieden bei Media Saturn: Blick frei fürs Geschäft

Der Eigentümer-Frieden bei Media Saturn bietet die Chance, die Kräfte wieder auf das Geschäft zu konzentrieren und Amazon die Stirn zu bieten.

Als der Media Markt in den 90er Jahren Computer-Neuheiten im Angebot hatte, stauten sich die Autos auf den Zufahrtstraßen. Die CD-Sammlung bei Saturn war legendär. Das ist lange vorbei. Die wachsende Konkurrenz hat die Ketten ihrer starken Position beraubt – allen voran der Online-Riese Amazon.

Der schleichende Bedeutungsverlust hatte aber auch interne Gründe. Seit Jahrzehnten schoss der Mitgründer Erich Kellerhals gegen das Management und überzog das Unternehmen mit Klagen. Innovationen und das Gespür für neue Ansprüche der Kunden blieben auf der Strecke.

Bernhard Düttmann, zum zweiten Mal vom Aufsichtsrat an den Vorstand ausgeliehen und deshalb nur eine Übergangslösung, ist es nun gelungen, den Knoten zu zerschlagen. Seine zahlreichen Vorgänger haben sich an der Familie Kellerhals die Zähne ausgebissen.

Die neuen Eigentümerverhältnisse sind nun die historische Chance, die aberwitzig komplizierte Struktur der Ceconomy zu straffen und Amazon & Co. die Stirn zu bieten. Die Ausgangslage ist so gut wie nie: Homeoffice und Homeschooling haben eine Massennachfrage nach Computern und Mäusen ausgelöst. Und Düttmann liegt genau richtig, wenn er jetzt auch Schulen mit digitaler Technik ausstatten will, die an allen Enden fehlt. Ein Projekt, das über die Pandemie hinaus laufen wird.