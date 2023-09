Kommentar Früher hinschauen bei Gewalt an NRW-Schulen

Jeder Messerangriff an einer Schule ist einer zu viel. Fakt ist: Wir müssen früher hinschauen. Dazu braucht es auch mehr politischen Willen.

Der Streit, ob heute an den Schulen alles viel schlimmer ist als in früheren Jahren, bringt keinen weiter. Gewalt an Schulen war auch früher schon inakzeptabel. Und jeder Vorfall mit einem Messer oder einer ähnlichen Waffe ist einfach einer zu viel. Wir hatten allerdings im vergangenen Jahr 193.

Die politisch Verantwortlichen sollten den Fachleuten folglich gut zuhören, die mit aggressiven, gewaltbereiten jungen Menschen jeden Tag zu tun haben und jetzt im Landtag Vorschläge machten, wie man diesem Phänomen begegnen sollte.

Krisenteam als probates Mittel

Vor allem Krisenteams, wie sie für jede Schule gefordert wurden, wären ein Baustein, um sich aufbauende Gefahren bereits im Vorfeld zu identifizieren und anzugehen. Danach muss aber auch konsequent der familiäre Hintergrund ausgeleuchtet und die Frage gestellt werden, welche Verantwortung die Familie dafür trägt, wenn ein Kind auffällig wird.

Dazu braucht es Personal, Ausstattung, vor allem: den politischen Willen, es umzusetzen.

