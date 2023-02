Für das Klima: Alte Bäume müssen besser geschützt werden!

Bäume helfen dem Klima, doch nicht jede Kommune hat eine Baumschutzsatzung. Auch Bürgerinnen und Bürger stehen beim Klimawandel in der Pflicht.

Die Veränderungen durch den Klimawandel sind längst spürbar. Ob bei Hitzesommern oder Starkregen – Bäume schaffen Abhilfe! Sie regulieren Temperaturen und sind gut für das Stadtklima, das ergab auch eine Studie des Umweltbundesamtes im vergangenen Jahr. Umso wichtiger ist es, dass Kommunen ihr Grün schützen. In vielen Städten gibt es bereits eine , die bestimmte Arten ab gewisser Größe hütet – meistens gilt diese aber nur im privaten Bereich. Warum?

Auch auf städtischem Gebiet müssen Bäume besser geschützt werden. Es braucht eine bundesweit festgelegte Baumschutzsatzung, der sich auch die Stadt verpflichtet fühlt. Bevor Bäume Straßenplanungen weichen, muss genauestens geprüft werden, welche Alternativen es gibt. Die mögen zwar im ersten Moment teurer sein, aber auf lange Sicht zahlen wir mit unserem Klima.

Wert der alten Bäume ist kaum vergleichbar

Schön und gut, dass oft Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Aber der Wert der alten Bäume ist mit dem nicht vergleichbar! Solange der Baum gesund ist, sollte versucht werden, ihn zu erhalten, statt leichtfertig aus dem Weg zu schaffen.

Doch nicht nur die Städte stehen beim Klimaschutz in der Pflicht. Auch wir Bürgerinnen und Bürger müssen auf die Umwelt achten. Wir müssen Grün schützen und Tieren nicht unüberlegt Lebensraum nehmen. Die Baumschutzsatzung ist da ein gutes Mittel. Aber auch in Kommunen, wo diese nicht festgeschrieben ist, gilt: Nicht alles, was erlaubt ist, sollte auch gemacht werden. Das gilt auch für Schottergärten.

Schottergärten sind Klima- und Insektenkiller

Gut, dass das Anlegen eines solchen „Gartens des Grauens“ bereits in vielen Teilen des Landes verboten ist. Die sehen nämlich nicht nur ziemlich hässlich aus, sie sind auch Klima- und Insektenkiller. Beton und Schotter werden uns nicht vor Rekordhitzewellen retten, Bäume und Pflanzen wiederum helfen dabei, das Stadtklima zu regulieren. Schade, dass nicht jede Kommune so engagiert ist beim Schutz ihres Grüns.

