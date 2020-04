Futter für die Kriegsmaschine

Die Staaten der Welt geben fast zwei Billionen Dollar für Rüstung aus. Ein Bruchteil würde reichen, die wirklich wichtigen Probleme anzugehen.

Der Rüstungshunger ist im vergangenen Jahr einmal mehr gewaltig gewesen. Fast zwei Billionen Dollar haben die Länder der Welt in ihre Verteidigungsapparate investiert, wie die Kriegsmaschinerie mittlerweile beschönigend genannt wird. Die Hälfte davon entfällt auf die 29 Nato-Mitglieder, allen vorweg die USA, die 732 Milliarden Dollar ausgegeben haben. Deutschland hat seine Rüstungsausgaben um zehn Prozent auf fast 50 Milliarden Dollar gesteigert, was den Forderungen des US-Präsidenten geschuldet ist, für den in Auseinandersetzungen prinzipiell der mit den dicksten Muskeln und nicht der mit den besseren Argumenten obsiegt. Der Rüstungswahn ist verstörend.

Es scheint, als imaginiere sich der Westen eine Welt herbei, in der Großkonflikte beispielsweise mit Russland oder China unumgänglich sind, wenn nicht eine waffenstarrende Drohkulisse aufgebaut wird. Natürlich: Die Welt ist keine friedliche. Das zeigt der Blick auf die Konfliktherde dieser Welt: Auf die von islamistischen Rebellengruppen gehaltenen Provinz Idlib hageln weiterhin Bomben. In Libyen und Jemen toben die Gefechte weiter. Im Irak intensivieren die Extremisten des sogenannten Islamischen Staats ihre Angriffe. In den Ländern der afrikanischen Sahel-Zone malträtieren islamistische Terrorbanden und Stammes-Milizen die Zivilbevölkerung immer heftiger. In Afghanistan sterben täglich Dutzende Polizisten und Soldaten bei Attacken der Taliban. Auch in der Corona-Krise schläft der Kriegsgott nicht. Aber diese Krise zeigt eben auch, wie wichtig eine globale und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Das gilt umso mehr für die Mega-Krisen dieser Welt, den Hunger und den Klimawandel. Ein Bruchteil der Rüstungsausgaben müsste fließen, um den Hunger effektiv zu bekämpfen oder die besonders heftig vom Klimawandel betroffenen Entwicklungsländer vor seinen Folgen zu schützen. Wenn nun die Wirtschaft weltweit kollabiert, werden auch die Rüstungsausgaben wieder sinken. Es ist bezeichnend für die Menschheit, dass sie nicht von selbst die Prioritäten verschiebt.