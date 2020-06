Geben und nehmen

Die Bayern wollen nicht für unsere Schulden aufkommen. Sie sagen: Ihre Städte seien sparsam mit dem Geld der Bürger umgegangen und hätten nur so viel ausgegeben, wie sie eingenommen hätten. Und was sie nicht laut sagen, aber eigentlich meinen: Die Roten an Rhein und Ruhr hätten das Geld jahrzehntelang zum Fenster rausgeworfen, hätten sich leichtfertig verschuldet und würden jetzt erwarten, dass andere die Zeche für sie zahlen...

Bei uns ist es nicht so schlimm wie in Italien, aber umgekehrt: reicher Süden, armer Norden. Sollten die Bayern etwa vergessen haben, dass es die Malocher im Revier waren, die mit Fleiß die Grundlage für den Wohlstand in ganz Deutschland schufen? Dann ist jetzt die Zeit, sie daran zu erinnern.

Annähernd gleiche Lebensverhältnisse überall in Deutschland

Niemand kann ein Interesse daran haben, dass eine ganze Region abgehängt wird. Es ist der Erfolg Deutschlands, dass wir überall annähernd gleiche Lebensverhältnisse herstellen. Darum haben alle gemeinsam den Osten aufgebaut. Jetzt sind wir im Westen dran. Und da leuchtet es doch ein, dass die anderen Länder nur dann zustimmen, wenn sie sehen, dass sich auch NRW am Schuldenabbau der eigenen Städte beteiligt.