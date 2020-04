Gefährliches Experiment mit den Schulen

Düsseldorf Unter großen Unwägbarkeiten schicken die Länder ihre Kinder wieder in die Schulen. Es soll ein behutsamer Start sein. Dennoch ist er gefährlich.

Was für ein Wagnis! Da schicken NRW und andere Länder Kinder und Jugendliche und Pädagogen in Prüfungen, die unter widrigsten Umständen durchgeführt werden. Es ist ein Experiment, von dem alle hoffen, dass es gut gehen möge, aber niemand kann das garantieren.

Im „absoluten Notfall“, heißt es, wäre auch noch ein Abitur ohne Prüfung denkbar. Da sei die Frage erlaubt, was darunter zu verstehen ist. Mehr Notfall als jetzt? Geht ja kaum. Schüler kehren nach und nach in Schulen zurück, in denen schon vor Corona der Hygiene-Notstand herrschte.

Größtmöglicher Schutz in maroden Schulen?

Wird der Infektionsschutz überall einzuhalten sein? Gibt es genügend Desinfektionsmittel und ausreichend Abstand? Sind Masken da? In wenigen Tagen müssen Städte, Schulleitungen und das Land NRW in den zum Teil maroden Gebäuden Verhältnisse schaffen, die einer Pandemie gerecht werden.

Die Entscheidung ist gefallen. Länder wie Berlin, Sachsen, Brandenburg und Bremen schicken ihre Schüler nächste Woche sogar ohne lange Vorbereitung unmittelbar ins Abitur. Es ist im besten Fall eine Entscheidung, die Abiturienten und Zehntklässler zu regulären Anschlüssen verhilft. Im schlimmsten Fall ist es eine Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber jungen Menschen. Dieses Wagnis ist zu groß.​