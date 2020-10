Gelassen bleiben in Corona-Zeiten!

Manches Regal ist leer, mancher Einkaufswagen übervoll. Für Hamsterkäufe besteht kein Anlass, Wir sollten an die denken, die nach uns einkaufen.

Die ersten leeren Regale im Supermarkt oder in der Drogerie sind in der Tat wieder zu besichtigen. Oft geht dieses Phänomen einher mit der örtlichen Erhöhung der Warnstufe auf die Ü50er-Marke. Dies scheint bei vielen Menschen jedenfalls – mindestens – eine gewisse Nervosität auszulösen. Sie verleitet zum beherzteren Zugriff bei Klopapier, Waschmittel und Co.

Nachvollziehbar? Irgendwie schon! Aber wir sind von einem Notstand weit entfernt. Die Lieferketten funktionieren. Wir sollten bei aller angebrachten Vorratshaltung immer daran denken, dass vielleicht der nächste oder der übernächste Kunde leer ausgeht, wenn wir uns den Einkaufswagen zu voll laden.

Den Irrsinn dieser Tage erträglicher machen

Eine bemerkenswerte Begleiterscheinung dieser Corona-Zeiten war ja die Solidarität und dass wir aufeinander mehr achtgaben. Selbst beim Einkaufen kann jeder für sich ein kleines Signal in diese Richtung setzen: Es darf auch ein bisschen weniger als erlaubt in den Einkaufswagen. Damit der Nächste auch sicher zum Zuge kommt.

Dafür gibt’s zwar keinen Beifall von Balkonen. Aber Gelassenheit macht den ganzen Irrsinn dieser Tage etwas erträglicher.