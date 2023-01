Gender Pay Gap: Was Frauen brauchen

Frauen verdienen noch immer weniger als Männer. Die Lohnlücke muss endlich geschlossen werden. Vor allem ein Punkt muss verbessert werden.

4,31 Euro pro Stunde bekommen berufstätige Frauen im Schnitt weniger als Männer. Nach einem 8-Stunden-Tag, stehen unterm Strich also knapp 35 Euro weniger. So einfach ist die Rechnung zwar nicht, aber sie veranschaulicht doch exemplarisch, über welche Ungleichheiten wir – noch immer – reden.

Ein Hauptgrund für die Lohnlücke ist nach wie vor, dass Frauen zum einen eher in schlecht bezahlten Berufen mit weniger Aufstiegschancen arbeiten und zum anderen die unbezahlten Arbeiten für Familie oder Haushalt übernehmen.

Woran es beim Elterngeld hakt

Auch 15 Jahre nach Einführung des Elterngeldes tragen nach wie vor Mütter den Hauptanteil bei der Familienarbeit, wie eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigte: Zwar steigt der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen.

Aber: Nur etwa jeder Zehnte nimmt mehr als zwei Monate in Anspruch. Und die alleinige Verantwortung übernehmen Männer eher selten, die meisten legen ihre Elternzeit parallel zu der ihrer Partnerin. Das hat Folgen; wer nur zwei Monate aus dem Job ist, kommt schneller wieder rein, als jemand, der drei Jahre raus ist.

Diese Beispiele zeigen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwingend weiter ausgebaut werden muss. Etwas anderes kann sich ein Land, in dem sich der Fachkräftemangel ausweitet, nicht mehr leisten. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist schlichtweg auf Frauen angewiesen. Das zumindest hat die Bundesregierung in ihrer Fachkräftestrategie erkannt.

Doch die Katze beißt sich in den Schwanz: Wer mehr Frauen oder Frauen mehr in Arbeit bringen möchte, muss eben für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgen.

Allein in NRW fehlen nach Berechnung der Bertelsmann-Stiftung 100.000 Plätze in Kindertagesstätten – auch, weil es an Erzieherinnen (und Erziehern) – mangelt. Ohne die Frauen, die diese Arbeit in den Kitas machen, wäre die Lage noch angespannter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung