Gesundheitskrise und soziale Krise

Düsseldorf Angela Merkel sagt einen "schweren" Winter voraus. Gleich in mehrfacher Hinsicht ist das richtig.

„Der Winter wird schwer“, warnt die Kanzlerin. Die sonst so sachliche Angela Merkel neigt in der Pandemie zu dramatischen Botschaften. Für wen wird der Winter schwer? Für Wirte, die investiert haben, um Hygieneauflagen zu erfüllen, und nun doch bangen müssen. Für Reisebüros ohne Kunden, Fluglinien ohne Flüge, Theater ohne Spielpläne.

Auf diese Branchen schauen alle. Aber die soziale Katastrophe, die sich abzeichnet, ist noch größer. Weil Kurzarbeitergeld knapp bemessen ist, wenn die Krise nicht enden will; weil Mieten vielleicht gestundet, aber nicht erlassen werden; weil Kredite bedient sein wollen, in guten wie in schlechten Zeiten; weil die Kündigung droht.

Die Fürsorge des Staates ist gefragt

Das belastet nicht nur die Psyche, sondern ist ein existenzielles Problem. Indiz: Immer mehr Bürger suchen Rat bei der Schuldnerberatung der Verbraucherzentralen. Besonders schwer aber wird dieser Winter, weil das Virus unmittelbar Menschenleben gefährdet.

Daher muss dieser angesichts extrem steigender Fallzahlen so richtige „kleine Lockdown“ unbedingt wirken und darf der Staat nicht nachlassen, die Folgen zu mildern, auch wenn es teuer ist. Denn Menschen ohne Perspektive machen keine Maßnahmen mit. Die haben dann andere Sorgen.