Gewerkschaften sind heute wichtiger denn je

Der Tag der Arbeit wird in diesem Jahr ein anderer sein, so wie alles in diesem Jahr anders ist. Keine Massenveranstaltungen, stattdessen ein Livestream im Internet. Es ist ein Experiment. Ob Solidarität auch digital erfahrbar ist, wird sich zeigen. Der 1. Mai hat seinen Charakter in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ohnehin massiv verändert. Aus einem Tag, an dem Arbeiter kämpferisch Selbstbewusstsein demonstrierten, ist ein Familienausflugs-Event mit gewerkschaftspolitischem Anstrich geworden.

Von den Unruhen auf dem Haymarket in Chicago im Jahr 1886, bei denen Arbeiter trotz brutaler Polizeigewalt gegen Ausbeutung protestierten und die die Tradition des 1. Mai begründeten, bis zu dem digitalen „Kampftag“ des Jahres 2020 war es ein weiter Weg.

Zu Ritualen gefroren

Das Prinzip der Sozialpartnerschaft ist tief im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert, und es spricht eigentlich nichts dagegen, Kooperation der Konfrontation vorzuziehen, wenn diese Partnerschaft nicht eine Seite bevorteilt.

Der Acht-Stunden-Tag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaubsanspruch sind Selbstverständlichkeiten, Auseinandersetzungen mit der Arbeitgeberseite sind zu Ritualen gefroren, deren Ausgang zumeist von Anfang an feststeht.

Die Arbeitswelt zerfasert

Es ist kein Wunder, dass die Gewerkschaften seit Jahren Mitglieder verlieren. Dabei ist gewerkschaftliche Organisation heute nötiger denn je. Die Arbeitswelt zerfasert, die Zahl prekärer Jobs insbesondere im Dienstleistungssektor steigt. Leiharbeit, in ihrer Begrifflichkeit schon menschenverachtend, ist zur Normalität geworden. Die Corona-Krise ist nun Chance und Gefahr zugleich. Aus ihr könnte eine bessere Arbeitswelt hervorgehen, weil der Reset-Knopf gedrückt werden könnte.

Eine Arbeitswelt, in der die sogenannten systemrelevanten Jobs wirkliche Wertschätzung abseits von Balkon-Klatscherei und Sonntagsreden erhalten: also höhere Löhne, ausreichende Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen. Eine, in der die Tarifbindung in allen Branchen selbstverständlich ist. Eine, in der die Ausweitung von Homeoffice-Arbeitsplätzen nicht allein der Einsparung von Büro-Mieten und der Aufsprengung des Acht-Stunden-Tages dient. Eine, in der Vorstände nicht astronomische Summen einstreichen, während normale Arbeitnehmer zur Verfügungsmasse degradiert werden.

Einfallstor für weitere Deregulierung

Die Gefahr ist aber, dass es genau andersherum kommt. Steigende Arbeitslosenzahlen und wirtschaftliche Rezession sind Einfallstore für weitere Deregulierung und den Abbau von Arbeitnehmerrechten. Darauf darf sich die Gesellschaft nicht einlassen. Umso mehr braucht es in den Zeiten nach der Krise echte Solidarität und kämpferische Gewerkschaften, die dann stärker werden, wenn sie über möglichst viele Mitglieder verfügen. Wer also etwas Sinnvolles am Tag der Arbeit machen will, der sollte in die Gewerkschaft eintreten.