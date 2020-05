Glück auf! Zur Laga in Kamp-Lintfort

Drei Wochen hat die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort schon auf. Die Besucherzahlen lassen noch zu wünschen. Das liegt wohl an Corona.

In unserer Region hat man gelernt, sich gegen widrige Bedingungen zu stemmen. Das ist auch das Erbe der Bergleute. Wenn man 1000 Meter tief in den dunklen Schacht einfährt, braucht man die Zuversicht, dass es am Ende wieder aufwärts geht „anne Sonne“.

Rund um die ehemalige Zeche Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort lässt sich dieser Geist aufspüren. Es braucht schon mutige Visionäre, um aus einer Zechenbrache eine Gartenschau zu machen. Es braucht Kraft, um sich gegen die Corona-Lähmung zu stemmen. Früh hat die Laga für erste Spaziergänge geöffnet. Jetzt herrscht (fast) Normalbetrieb.

Auch wenn der Laga-Chef noch die Besucherzahlen zurückhält – es könnte voller in den Gärten sein. Noch zögern viele offenbar den Besuch hinaus. Das ist aber auch eine Chance für die, die jetzt schon kommen. Es ist Platz.

Ein altes Kloster mit Barockgarten als Sahnehäubchen

Mag sein, dass es anderswo mehr Blumen, mehr Park, größere Bäume, mehr grüne Hügel gibt. Aber alte Zechentürme mit neuem Grün, einen Bergwerksstollen zum Angucken neben dem Erdmännchen-Zoo und dann noch die Barockgärten im Kloster Kamp als Sahnehäubchen obendrauf – das gibt es nur hier.

Und doch sind 18,50 Euro Eintritt viel Geld. Und wer viel zahlt, erwartet auch viel. Da mag es auch enttäuschte Gesichter geben. Denn so manches Tolle, manch Charmantes entdeckt der Besucher erst auf den zweiten Blick. Das ist typisch für unsere Heimat.