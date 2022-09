God save the Queen

Königin Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren. Eine Ära geht zu Ende – und auch bei uns in NRW trauern die Menschen.

Niemand wird gestern Abend gleichgültig gewesen sein, als sich die Nachricht vom Tod der Queen herumsprach. Im Alter von gesegneten 96 Jahren starb Elizabeth II. in dem schottischen Schloss, in dem sie sich mit Prinz Philip und ihren Kindern stets so wohl gefühlt hatte. Weltweit sind Menschen nun in Trauer, und die Briten sind im Schockzustand. Noch ist gar nicht auszumalen, welche Folgen der Übergang der Krone auf Prinz Charles auf der Insel haben wird.

Die Queen hat alles und alle zusammengehalten: in Kriegen und in Zeiten des Terrors und in Tagen, in denen Premierministerinnen und Premierminister dem Volk bis an die Grenzen der Belastbarkeit – und darüber hinaus – zusetzten.

Viele in NRW fühlen sich der Königin verbunden. Das liegt auch an der engen Beziehung zu den Briten, ohne die Nordrhein-Westfalen nicht so wäre, wie wir es heute schätzen. Auch die Königin persönlich hat den Deutschen in den Jahrzehnten nach dem Krieg die Hand zur Versöhnung gereicht. Das war nicht selbstverständlich. Schließlich hatten deutsche Bomben und Granaten im Krieg Tod und Zerstörung über die Städte Großbritanniens gebracht – und die junge Elizabeth war mittendrin, erlebte und sah die Schrecken hautnah, machte ihren Landsleuten tapfer Mut.

Bei ihren Besuchen standen die Fans in Deutschland Spalier an den Straßen

Alle Menschen respektierten die Lebensleistung dieser Frau, und viele auch hierzulande mochten sie gern. Bei ihren Besuchen standen die Fans Spalier an den Straßen, um ihr zuzuwinken. Und zum Schluss war da ganz große Bewunderung, mit welcher Würde die alte Dame ihr Leben trug, Schicksalsschläge wegsteckte, die Eskapaden ihrer Kinder ertrug und ganz einfach ohne Rücksicht auf die eigene zunehmende Schwäche das erledigte, was sie für ihre Pflicht gehalten hat.

Nur zwei Tage vor ihrem Tod empfing sie noch die neue Premierministerin, um sie ins Amt einzusetzen. Da war sie schon gezeichnet von ihrer Krankheit. Aber die Fotos transportierten die Botschaft ins Land und in die Welt: Mögen die Zeiten innenpolitisch auch schwer sein – die Königin tut ihre Arbeit.

Jetzt ist Elizabeth II. tot. Sie hat uns unser ganzes Leben begleitet, nun geht eine Ära zu Ende. Ich werde sie vermissen, diese großartige Frau. Und ich möchte ihr gerne – so wie sicherlich viele andere auch – ein letztes Mal zurufen: God save the Queen!

