Gut, dass wir uns wieder besuchen dürfen!

Die Politik lockert die Corona-Beschränkungen und ruft damit auch Kritiker auf den Plan. Warum haben viele plötzlich Angst vor der Freiheit?

Kaum hat die Landesregierung in Absprache mit Berlin die ersten Lockerungen umgesetzt und angekündigt, da melden sich schon wieder die Kritiker – und das, bevor es noch richtig losgegangen ist. Beim Frisör begegnet man sich doch viel zu eng! In der Schule fangen sich die Kinder das Virus ein und tragen es nach Hause! Beim Sport kommen sich doch die Leute viel zu nahe! Und ist es nicht für eine Öffnung von Restaurants viel zu früh? Und droht nicht im Altenheim Gefahr, wenn Kinder ihren Müttern am Sonntag Blümchen oder Pralinen vorbeibringen? Das ist die Stunde der Pessimisten, der Übervorsichtigen, der Bedenkenträger und schwarzsehenden Verbandssprecher.

Sie haben ja auch recht. Das Risiko steigt objektiv, wenn wir uns jetzt wieder begegnen, wenn Läden, Restaurants, Schulen und Heime öffnen. Aber wir haben gelernt, was wir tun müssen, um das Risiko zu minimieren. Wir kennen die Abstandsregel, wir haben den frischen Mundschutz griffbereit in der Tasche, und wir waschen uns ständig die Hände. Wir wissen, dass es nicht nur darum geht, unsere Gesundheit zu bewahren. Es geht darum, dass wir das Virus nicht an diejenigen weitergeben, die gefährdeter sind als wir selbst. Das alles haben wir so gut gelernt, dass die Infektionszahlen viel weniger steigen als vermutet. Alles andere verträgt sich nicht mit dem Grundgesetz Die Politik musste reagieren. Sie hat die Freiheit beschränkt, als die Gefahr groß war. Und sie muss den Bürgern wieder mehr Freiraum geben, wenn die Gefährdung sinkt. Alles andere würde sich mit dem Grundgesetz nicht vertragen. Corona ist jetzt nicht vorbei. Das zeigt die Häufung der Infektionen in Coesfeld. Die Behörden müssen weiter wachsam sein. Jetzt gilt es, das Konzept der regionalen Kontrollen und Einschnitte umzusetzen. Wenn das klappt, profitieren alle von der neuen Freiheit. Jeder kann etwas dafür tun. Abstand halten, Mundschutz tragen und Hände waschen. Und nicht gleich zur nächsten Party einladen. Aber ein Besuch bei der einsamen Mutter im Heim ist wieder erlaubt. Vielleicht nur im Garten, vielleicht hinter Plexiglas, vielleicht schon morgen am Muttertag.