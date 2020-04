Helfen beim Helfen im Kampf gegen Corona

Die fehlende Osterkollekte hat Folgen für die deutschen Hilfswerke. Ihre Arbeit weltweit ist gerade in Corona-Zeiten wichtiger denn je.

In Krisenzeiten helfen die Deutschen mehr denn je. Das war so bei der Hochwasserkatastrophe 2013. Das war so bei der Flüchtlingswelle 2015. Doch diese Krise ist anders. Sie ist ganz nah. Wir sorgen uns nicht nur um unsere Gesundheit und die unserer Familien und Freunde. Wir sorgen uns auch um unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand. Eine fatale Konstellation.

Aber sie darf nicht dazu führen, dass wir unsere Perspektive verengen. Es ist richtig, vor Ort zu helfen. Die Beispiele für private Initiativen sind aller Ehren wert. Da Corona jedoch auch jene Regionen erreicht, in denen die Menschen nicht den Standard des Gesundheitssystems hierzulande genießen, hat die Pandemie dort weitaus gravierendere Folgen.

Die deutschen Hilfswerke leisten seit Jahrzehnten großartige Dienste im Ausland. Wenn ihnen die finanziellen Mittel ausgehen, wäre das auch ein Alarmsignal für die Solidarität in unserer Gesellschaft.