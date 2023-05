Hoffentlich bleibt es friedlich

Das war knapp. Weil beim ersten Wahlgang in der Türkei niemand mehr als die Hälfte der Stimmen gewann, kommt es nun zu einer Stichwahl.

Wenn eine Wahl nur knapp ausgeht, ist das für alle Beteiligten schwierig und anspannend. Weil die Eindeutigkeit fehlt, fühlen sich Anhänger und Gegner gleichermaßen bestätigt. Und es dürfte der einen Seite nun sehr schwerfallen, den Sieg der anderen zu akzeptieren. Man kennt das in letzter Zeit von manchen Wahlen, etwa in den USA.

In so einer unseligen Situation steckt nun die Türkei. Dass Kemal Kilicdoruglu so viele Stimmen für sich und sein Oppositionsbündnis sammeln konnte, darf schon als großer Erfolg gelten. Bei den vorherigen Wahlen war das undenkbar. Die Opposition und alle frei denkenden Menschen wittern nun ein wenig Morgenluft.

Zugleich weiß Erdogan nun, dass er fortan mit größerem Gegenwind rechnen muss. Ob er dadurch noch repressiver wird – oder lieber den Ausgleich suchen wird, ist noch nicht ausgemacht. Die Erfahrungen nach dem Putschversuch im Jahr 2016 wecken jedenfalls keine guten Erinnerungen. Bis zur Stichwahl dürfte Erdogan nun alle Register ziehen, die er als gewiefter Machtmensch kennt.

Doch auch Herausforderer Kemal Kilicdoruglu wird sich beflügelt fühlen, seine Anhänger sind mobilisiert wie lange nicht. Hoffentlich bleibt es einigermaßen friedlich.

Der Ausgang der Stichwahl hat weltpolitische Bedeutung

Wie die Menschen in der Türkei und die türkischstämmigen hierzulande demnächst abstimmen werden, hat auch weltpolitische Bedeutung. Man denke nur an die Rolle Ankaras bei der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine. Außerdem an das Flüchtlingsabkommen mit der EU. Dass so viele Politiker im Westen auf Herausforderer Kilicdoruglu gesetzt haben, wird Erdogan ihnen sicher übelnehmen und bald auftischen.

Umgekehrt muss der Westen auf Kilicdoruglu zugehen, sollte er am Ende gewinnen. Dann nämlich wird er die Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen zur EU ansprechen. Allein lassen darf auch Deutschland ihn dann nicht.

