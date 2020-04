Hohe Zahlen sind kein Makel für Olpe

Mit Zahlen wird in der Corona-Krise viel Politik gemacht. Die Olper Zahlen muss man deuten.

Die Zahlen in der Coronakrise werden immer mehr zu einem Diskussionspunkt: Auf der Basis von Zahlen werden politische Entscheidungen getroffen, deshalb sind sie so wichtig und so mächtig. Mal stehen Zahlen als Hoffnungsschimmer im Raum: Wen man diesen oder jenen Wert erreicht, seien Lockerungen möglich. Mal sind sie Drohkulisse, wenn weitere Einschränkungen beim Reißen einer Zielmarke drohen. Wenn wir etwas in der vergangenen Woche gelernt haben sollten, dann, dass es nicht die eine Zahl gibt, die die Dimensionen der Coronakrise widerspiegeln, sondern eine Gesamtschau. Und so muss man auch die Zahlen für unsere Region und speziell für den Kreis Olpe sehen. Dort hat nach Lage der Dinge weder die Verwaltung etwas falsch gemacht noch die Bevölkerung. Man hat dort einfach sauber gearbeitet, in Verdachtsfällen viel getestet und somit auch viele Fälle gefunden.

Doch dass der Kreis Olpe NRW-weit einen Spitzenplatz bei der Infiziertenquote einnimmt, ist nicht nur ein statistisches Phänomen. Die so hohen Werte zeigen, dass der kleinste Kreis im ganze Lande tatsächlich von der Pandemie stark betroffen ist. Das ist aber kein Makel des Kreises Olpe. Die Zahlen schaffen nur Transparenz.