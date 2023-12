Huthi-Angriffe: Bundesmarine für Exoten

Die Bundesmarine wird bald ausrücken, um Schiffe gegen Rebellenangriffe zu verteidigen. Auch wenn die selten unter deutscher Flagge fahren ...

Wie sehr wir bereits jenseits einer Zeitenwende leben, zeigt ein Blick zurück in den Mai 2010. Horst Köhler war da Bundespräsident und auf einem Rückflug aus Afghanistan sagte er vor Journalisten, dass „ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit wissen muss, dass im Zweifel auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege …“.

Es dauerte nur wenige Tage, und Köhler musste wegen dieser Sätze zurücktreten. Heftige Kritik gab es damals von den Grünen, auch von den eigenen Christdemokraten. Niemand wollte damals, dass ein ranghoher Politiker über einen wirtschaftlich begründeten Einsatz der Bundeswehr redete.

Bedrohte Lieferketten

Heute regt das niemanden auf, wenn es nun gegen die Huthi-Rebellen gehen soll, die im Roten Meer Handelsschiffe angreifen oder kidnappen. Der deutsche Reederverband sieht die Lieferketten bedroht und hat bereits die Bundesregierung angerufen.

Es sieht also so aus, als wenn bald deutsche Fregatten in Richtung Golf auslaufen würden. Der Verteidigungsminister hat schon genickt, auch das grüne Außenministerium, die Union-Fraktion ebenfalls. Horst Köhler wird sich die Augen reiben.

Der Bundestag sollte mitbestimmen

Man sollte sich solche Entwicklungen immer wieder klar machen, um die veränderte bundesdeutsche Politik zu begreifen. Zugleich gibt es den weltpolitischen Zusammenhang: Dass die Huthi-Rebellen Handelsschiffe attackieren, hat mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zu tun. Hinter den Huthis steht der Iran, der wiederum den Hamas-Terror unterstützt. Es gibt also Gründe für den Einsatz.

Allerdings sollte zumindest der Bundestag mitbestimmen. Denn es geht um Grundsätzliches.

Dass die meisten deutschen Frachter keine schwarz-rot-goldene Flagge am Heck tragen, ist dabei ein kleiner Schönheitsfehler in der politischen und militärischen Logik. Um Steuern und Standards zu umgehen, fahren deutsche Schiffe gern unter exotischen Fahnen. Das ist schon bizarr: Hierzulande keine Abgaben leisten wollen, und dann die steuerfinanzierte Marine anfordern.

