Bildung in Deutschland Immer wieder üben: Vorlesen, schreiben, rechnen

Bei einem Bundesbildungsgipfel in Berlin gab es kleinkarierten Parteienstreit. Dabei braucht es dringend gute Lösungen.

Eltern oder Lehrer mögen es gar nicht, wenn die Kinder „Der war’s“ oder „Die ist aber blöd“ rufen und mit dem Finger auf andere zeigen.

So ähnlich muss man sich den „Bildungsgipfel“ vorstellen. Dass das Treffen der FDP-Bundesbildungsministerin gründlich misslang, weil vor allem die Union-geführten Länder nicht kamen, müssen sich alle Beteiligten ankreiden lassen. Die einen waren bockig, andere pflegten ihre Parteipolitik, einige wollten gerne vorführen.

Zu viele junge Menschen können kaum vernünftig rechnen, lesen und schreiben

Dabei muss man doch nicht mehr darüber diskutieren, dass es zu wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt. Sondern darüber, wie die jungen Leute trotzdem gut unterrichtet werden. Genauso klar ist der Befund, dass viel zu viele junge Menschen kaum vernünftig rechnen, lesen und schreiben können. Ein Armutszeugnis für ein reiches Land, für unsere moderne Demokratie.

Diese Grundfertigkeiten haben übrigens überhaupt nichts mit der Digitalisierung zu tun. Der Tablet-Computer macht ja nicht automatisch bessere Noten in Mathe oder Deutsch. Entscheidend sind Menschen, die sich um die Mädchen und Jungen kümmern: Möglichst früh und sehr intensiv. Und besonders da, wo Bildung nicht zur familiären Grundausstattung gehört.

Nicht an jeder Stelle braucht es studierte Lehrerinnen und Lehrer

Also: Immer wieder vorlesen und lesen lassen, schreiben und formulieren, Rechnen im Kopf. Das alles ist nicht altmodisch, sondern das sind die Grundlagen des Lernens.

Um diese Fertigkeiten beizubringen, braucht es nicht an jeder Stelle studierte Lehrer. Jede kluge Hilfe ist da willkommen, besonders in Grundschulen oder Kitas. Denn dass es so schnell nicht genug Pädagogen geben wird, steht ja fest.

Bei alledem bleibt Bildung Ländersache, genau hier sind alle gefordert. Mit dem Finger auf Berlin zu zeigen ist leicht, selber anpacken schon schwerer. Das gilt auch für NRW-Ministerin Feller. Der Bund ist damit aber nicht raus: Er muss genug Geld zur Verfügung stellen, damit Bildung endlich besser wird.

