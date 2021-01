Impfstoff für die Welt – davon ist nichts geblieben

Andere Staaten bekommen schneller den Impfstoff als Deutschland. Darum ist ein heftiger Streit entbrannt. Und wer denkt an die ärmsten Länder?

Anfang Dezember erklärten Armin Laschet und Jens Spahn, dass das Impfzentrum in der Düsseldorfer Arena am 15. Dezember einsatzbereit sei. 2400 Menschen sollten dort, so sagten die beiden, täglich geimpft werden. Passiert ist leider nichts.

Daran dürfte auch der „Impfgipfel“ am Montag nichts ändern. Letztlich wird dieses Treffen auch nicht zaubern können. Der so nötige Impfstoff bleibt ein knappes Gut.

Wer daran die Schuld trägt – die EU-Kommission, die Firma AstraZeneca oder gar beide – das ist derzeit unklar. Selbst wenn die EU-Staaten es schaffen sollten, ein paar Millionen Dosen von den britischen Inseln aufs Festland zu lenken, wird die Corona-Lage kaum einen Deut besser. Was an einem Ort ankommt, fehlt an anderen. Es wird einfach zu wenig produziert.

Die Rezepturen sollten an andere Pharmafirmen weitergeleitet werden

Von daher ist der Vorschlag gut, dass die Rezeptur des Impfstoffs an andere Pharma-Unternehmen weitergeleitet wird. Diese können dann in ihren Fabriken zusätzlich produzieren. Natürlich werden die Konzerne dafür eine Menge Geld verlangen (man ist das nicht anders gewohnt), doch angesichts der tödlichen Gefahr durch das Virus ist das gut investiert.

Der bizarre Streit um AstraZeneca zeigt, wie verzweifelt und hochnervös die EU und Berlin darauf reagieren, dass sie ihre Impf-Versprechen nicht einhalten können. Um jede Palette der Dosen wird hart gerungen. Dabei bringt der kleinliche Streit uns kaum weiter. Schließlich wütet das Virus weltumspannend, regionale Vorteile bringen nur auf kurze Sicht etwas. Dennoch feilschen die EU und Großbritannien wie Junkies um mehr Stoff.

Das ist unwürdig und ignorant. Denn ein großer Teil der Welt, etwa in Afrika, hat überhaupt nichts davon. Wie hieß es noch vor wenigen Wochen? Man müsse den Impfstoff auf dem gesamten Planeten einigermaßen gerecht verteilen. Von diesem hehren Ziel ist nichts mehr übrig geblieben.