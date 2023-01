Irritierendes Geschacher um die Lieferung von Kampfpanzern

Aktuell bereitet sich Russland offenbar auf eine größere Offensive vor. Die Ukraine braucht sich zu verteidigen.

Das politisches Gezerre und Geschacher um Kampfpanzerlieferungen ist so irritierend wie deplatziert. Es kann – Stand jetzt – keine Verhandlungslösung mit einem Regime in Moskau geben, das darauf beharrt, ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes sei russisches Territorium. Auf dieser Basis Friedensverhandlungen zu führen, hieße, den Aggressor für seinen Überfall und den Massenmord in der Ukraine zu belohnen. Nebenbei: Wie will man mit einem Menschen reden, der diesen Krieg als eine Art apokalyptischen Endzeitkampf gegen Liberalismus und Satanismus versteht?

Aktuell bereitet sich Russland offenbar auf eine größere Offensive vor, möglicherweise, um neuen Waffenlieferungen aus dem Westen zuvorzukommen. In der Konsequenz heißt das: Die Ukraine braucht jetzt schnell Waffensysteme, mit denen das Land effektiv verteidigt werden kann; und Systeme, mit denen die russischen Streitkräfte zurückgedrängt werden können. Dazu gehören neben Luftabwehr-Systemen eben auch Kampfpanzer. Wichtig: die Lieferung von Defensiv- und Offensivwaffen muss flankiert werden mit ausreichend Ausbildungsmöglichkeiten, Ersatzteilen und der Bereitstellung von Reparaturstätten.

Es ist zu befürchten: Dieser Frühling wird vermutlich noch einmal blutiges Grauen mit sich bringen. Zu hoffen ist, dass sich, wenn die russischen Streitkräfte weiterhin Schlappen wie bei Kiew, bei Cherson oder bei Charkiw hinnehmen müssen, Leute aus dem Generalstab entscheiden, dem Gemetzel und den ständigen militärischen Demütigungen ein Ende zu bereiten. Die Geschichte hat gezeigt, dass Militärs im Angesicht einer bevorstehenden Niederlage bereit sind, die Reißleine zu ziehen.

Wenn die russischen Offiziere dabei erfolgreicher wären als der Widerstand um Stauffenberg und Co. könnte dieser Krieg noch in diesem Jahr enden. Den Menschen in der Ukraine ist es zu wünschen, dass dieser Krieg rasch endet.

