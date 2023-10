Islamistischer Terror - die Gefahr war nie gebannt

Essen. Nach der Zerschlagung des IS-Terrorkalifats sind Anschläge in Deutschland zurückgegangen. Der Krieg in Nahost wird die Gefahr deutlich erhöhen.

Nach der Zerschlagung des Terrorkalifats des sogenannten Islamischen Staates (IS) vor viereinhalb Jahren schien die islamistische Szene in Schockstarre verfallen zu sein. Die Zahl der islamistisch motivierten Anschläge ging europaweit drastisch zurück, wohl auch, weil die motivierenden oder orchestrierenden Hintermänner im Irak oder in Syrien entweder tot oder auf der Flucht waren. Der enorme Zulauf in die salafistische Szene auch in NRW ebbte deutlich ab, Rückkehrer aus dem Nahen Osten landeten meistens hinter Gittern.

Doch die Gefahr war nie gänzlich gebannt, wie das Beispiel des Duisburgers Tarik S. zeigt, der jetzt wegen des Verdachts festgenommen wurde, einen Anschlag auf eine Pro-Israel-Demonstration geplant zu haben. Auch Tarik S. hat wegen der Mitgliedschaft beim IS im Gefängnis gesessen, die fünf Jahre Haft haben ihn nicht geläutert. Es zeigt sich: In den Haftanstalten muss genau hingeschaut werden, wie sich verurteilte Terroristen entwickeln, ob sie sich möglicherweise sogar noch weiter radikalisieren. Tarik S. war nach seiner Freilassung auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden. Die Information über seine mörderischen Pläne stammt aber von einem ausländischen Nachrichtendienst, wahrscheinlich einem US-amerikanischen. Die Beobachtung potenzieller oder tatsächlicher Gefährder muss offensichtlich nachgeschärft werden.

Jedoch wird auch die strengste Überwachung von Islamisten Anschläge nicht verhindern können, insbesondere dann, wenn sich katalytische Ereignisse wie der neue Krieg in Nahost abspielen. Die sozialen Medien werden von Bildern und Videos aus dem Gazastreifen überflutet, in dem die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Eine mögliche israelische Bodenoffensive wird Monate dauern. Hass und Wut werden täglich wachsen, und das wird womöglich noch mehr junge Männer wie Tarik S. zu Gewalt anstacheln.

