Jetzt ein Zeichen der Solidarität mit Juden setzen

Das Entsetzen ist auch am Tag danach noch groß. In Dagestan wurden jüdische Reisende von einem Mob über den Flughafen gejagt.

Man muss kein Deutscher sein, um bei Bildern von einem durch Internet-Fakenews aufgehetzten Mob, der auf einem kaukasischen Flugplatz Jagd auf Juden macht, nicht sofort an die 30er Jahre zu denken. Aber in unserem Land sollte es niemanden geben, dem sich da nicht mit ungutem Gefühl die Parallelen aufdrängen. In zehn Tagen gedenken wir der Opfer der Reichspogromnacht. In Nazi-Deutschland jagten Hitlers braune Horden jüdische Menschen durch unsere Straßen. Nie hätte man es für möglich gehalten, solche Bilder wieder sehen zu müssen.

Putin macht mit anti-israelischen Ressentiments Politik. Er hat die Schuldigen längst ausgemacht. Sie sitzen im Westen. Auch Erdogan nutzt den Konflikt im Nahen Osten, um seine geschwächte Position im eigenen Land zu stärken. Man muss immer wieder daran erinnern: Es waren Palästinenser, die 1400 Menschen jüdischen Glaubens in Israel brutal ermordet haben.

Bei allem Zorn, bei aller Sorge darf man das, was in der Folge des 7. Oktober geschah, nicht in einen Topf werden. Es ist etwas ganz anderes, ob man Menschen auf einem Flugplatz überfällt und vor sich hertreibt – oder ob man in Deutschland an einer von palästinensischen Sympathisanten organisierten Demonstration teilnimmt. Letzteres ist ein von unserer Verfassung garantiertes Recht freier Bürgerinnen und Bürger. Allerdings wünschte man sich schon, bei diesen Demonstrationen auf unseren Straßen klar und deutlich eine Verurteilung der Mörder-Hamas zu hören.

Jüdische Familien können sich unter uns nicht ohne Angst bewegen

„Der Islam gehört zu Deutschland“, hat ein Bundespräsident mal gesagt. Der jüdische Glauben gehört auch zu Deutschland. Und Menschen dieses Glaubens haben unsere besondere Solidarität verdient. Wir können froh sein, dass sie hier leben, nach allem, was in deutschem Namen Juden angetan wurde. Sie sollen sich unter uns frei und ohne Angst bewegen können. Das ist derzeit nicht so – und das ist auch eine erschütternde Folge der Migration vergangener Jahre und Jahrzehnte.

Der deutsche Staat und deutsche Unternehmen machen weiterhin gute Geschäfte mit den arabischen Finanziers der Hamas. Solidarität mit Israel sieht anders aus. Jetzt ist jeder einzelne gefordert, etwas zu tun. Gestern erzählte mir eine Kollegin, dass sie der jüdischen Gemeinde ihrer Stadt einen Brief geschrieben hat. Sie erzählt darin von ihrer Erschütterung, von ihrer Traurigkeit und von dem Wunsch, sich an die Seite ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu stellen. Millionen solcher Briefe sollten jetzt geschrieben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung