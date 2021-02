Diskussion um Astrazeneca: Jetzt impfen! Was denn sonst?!

Es gibt Debatten um Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen und unerwünschten Nebenwirkungen. Das könnte die Impfkampagne zusätzlich bremsen.

Journalistinnen und Journalisten haben einen Hang zum Drama. Das liegt daran, dass Menschen eher über schlechte Nachrichten reden als über gute. Das kann man mit vielen guten Gründen bedauern – aber ändern wird man das nicht. „Unbekannte zerkratzen nachts 54 Autos“ – den Artikel unter dieser Überschrift würde so mancher vermutlich lesen. „Letzte Nacht 20 Millionen Autos nicht zerkratzt“ – die Überschrift würde alle ziemlich kalt lassen, und darum steht sowas auch nicht in der Zeitung. Und trotzdem: Das Gute ist der Normalfall.

In TV-Nachrichten, in Magazinen, in Zeitungen – und auch in der NRZ – wird schon von der dritten Welle gesprochen, davon, dass Corona vielleicht nie wieder weggeht, dass ein Impfstoff weniger wirkt als erhofft und dass Nebenwirkungen der Spritze offenbar bei manchen Patienten heftiger ausfallen.

Lassen Sie sich bitte von solchen Schlagzeilen nicht fertigmachen! Sie sind ein Teil der Wirklichkeit, sie sind Bestandteil der Debatte von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft – und darum müssen sich Medien damit befassen und Zuschauer und Zeitungsleser sich damit auseinandersetzen. Wichtig ist es, diese Nachrichten zu gewichten.

Jeder ist jetzt in der Pflicht, Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen

Es gibt keine Alternative zum Impfen. Und auch der Impfstoff von Astrazeneca wird gebraucht. Er macht viele Menschen immun gegen das tückische Virus, mildert schwere Krankheitsverläufe und wird dadurch viele Menschenleben retten. Das sagen auch in Deutschland die führenden Virologen. Es gibt bisher keinen Grund, ihnen zu misstrauen.

Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Niemand nimmt uns die Entscheidung ab. Aber darum ist jeder Bürger in der Pflicht, Chancen und Risiken selbst abzuwägen. Schwarzseher tun sich da schwerer als die Zuversichtlichen. Die Wahrheit ist aber auch: Ohne die Bereitschaft einer großen Mehrheit, dieses kleine Risiko einzugehen, werden wir Covid-19 nicht besiegen, werden Geschäfte weiter geschlossen bleiben, noch mehr Firmen pleitegehen, noch mehr Menschen arbeitslos werden. Und viele müssen einsam bleiben und trauriger werden. Positive Schlagzeilen lassen sich daraus dann auch nicht machen.