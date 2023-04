Kampf um die Köpfe und Hände

Innenminister Herbert Reul hat angekündigt, beim Handwerk nach Quereinsteigern für die Polizei suchen zu wollen. Das hört man dort nicht gerne.

Der Wettkampf um die besten Köpfe ist eröffnet – und längst geht es auch um die zweit-, dritt-, viert- und fünftbesten Köpfe. Alle Branchen und Behörden suchen junge Leute, um sich gegen den drohenden Fachkräftemangel zu stemmen. Längst hat sich das Machtverhältnis umgedreht. Früher konnten die Chefinnen und Chefs unter Hunderten von Bewerbern aussuchen. Diese Zeiten sind vorbei und kommen so schnell nicht wieder.

Nun müssen die Firmen sich fein machen und freundlich darum bitten, dass sie den Zuschlag von den jungen Frauen und Männern bekommen. Nur mit genügend Nachwuchs lassen sich in Zukunft noch alle Aufträge abarbeiten. Schon jetzt – siehe Wohnungsbau und Wärmepumpen-Montage – bremst der Mangel an Arbeitskräften die Firmen, die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft.

Manche Studienabbrecher haben es schon zum Spitzenpolitiker gebracht

Der Innenminister möchte jetzt auch Studienabbrecher bei der Polizei einstellen. Menschen mit abgebrochenem Studium sind sicher dankbar für eine neue Chance. Manche haben es schon zum SPD-Generalsekretär und zum Umweltminister in NRW gebracht. Da können sie bestimmt auch gute Polizisten werden.

Herbert Reul wirbt für seine Polizei auch um Seiteneinsteiger aus dem Handwerk – was dort sicherlich mit Argwohn betrachtet wird. Das ist dann so wie mit der viel zu kurzen Bettdecke, die man hin und her zieht. Entweder die Schulter oder der dicke Zeh sind immer kalt.

Es ist gut, nicht nur auf Abitur und auf akademische Abschlüsse zu schauen

Dabei ist es höchste Zeit, den Blick zu weiten. Die Konzentration auf das Abitur mit Einsernoten und auf akademische Abschlüsse hat über Jahrzehnte den Blick auf das vernebelt, was wirklich zählt im Beruf: Einsatzbereitschaft, Fleiß, Motivation, Kreativität, Freundlichkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit und sicher auch ein paar fundierte Mathekenntnisse machen allemal einen guten Lehrling aus und sind eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufslaufbahn.

Auch bei der NRZ ist es nicht mehr Voraussetzung, ein Studium abgeschlossen zu haben, um Journalistin oder Journalist werden zu können. Und wir machen recht gute Erfahrungen damit.

