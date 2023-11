Katar kritisiert Deutschland: Ein bitterer Beigeschmack

Ausgerechnet Staaten, die nicht all zu viel Wert auf die Einhaltung von Menschenrechten legen, missbilligen den Umgang in Deutschland.

Die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in Katar zur Fußball-Weltmeisterschaft, die Unterdrückung ethnischer Minderheiten in China oder die Kinderarbeit im Kongo sind Beispiele für eklatante Menschenrechtsverletzungen in der Welt. Die Situation der Menschenrechte in Deutschland hingegen steht eher selten im Fokus. Am Donnerstag allerdings schon.

Alle fünf Jahre stellen sich die Mitglieder der Vereinten Nationen dieser Überprüfung. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, legte nun in Genf Rechenschaft ab. Der Bericht der Bundesregierung hat gezeigt: Es ist vieles, aber nicht alles gut in Deutschland.

Luise Amtsberg hat dabei selbst die Versäumnisse der Bundesrepublik klar benannt: Gegen Rassismus auf politischer Ebene sei zu lange zu wenig getan worden, inzwischen aber habe das Thema in der Polizeiausbildung hohe Priorität. Außerdem versprach sie mehr Einsatz für Rechte von Menschen mit Behinderung, für die Gleichstellung der Geschlechter und gegen den Klimawandel. So weit, so richtig.

Kritik hatten aber auch andere Teilnehmer der Anhörung. So bemängelten die Vertreter von muslimisch geprägten Staaten wie Libyen, Ägypten oder Katar die teilweise Einschränkung von propalästinensischen Demonstrationen in Deutschland, der Iran beanstandete eine Diskriminierung von Musliminnen mit Kopftüchern.

Kritik hilft zweifelsohne, das eigene Tun zu hinterfragen und den Blick für die Probleme zu schärfen. Doch wenn die größte Missbilligung gen Deutschland ausgerechnet von Staaten wie Katar kommt, einem Staat, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten, Frauen benachteiligt werden und Homosexualität verboten ist, bleibt ein bitterer Beigeschmack.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung