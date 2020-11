Kein Grund für Englisch-Unterricht erst ab Klasse 3

Der Wettbewerb um Bildungs- und Karrierechancen beginnt für manche Kinder bereits in der mehrsprachigen Kita. Spätestens wenn es um die Empfehlung für die weiterführende Schule geht, spüren die Grundschulkinder einen wachsenden Leistungsdruck. Daher spricht vieles dafür, den Unterricht in den ersten beiden Schuljahren nicht auch noch mit einer Fremdsprache zu befrachten. Hinzu kommt, dass nicht wenige Kinder nach der Einschulung zunächst einmal Deutsch als Fremdsprache lernen müssen. Ist Englisch ab der Klasse 3 daher die richtige Idee?

Zusätzliche Unruhe in den Grundschulen

Nein. Denn es nimmt es den Kindern den spielerischen Umgang mit der Sprache in den ersten beiden Schuljahren. Zudem haben sich in den vergangenen Jahren die Lehrpläne eingespielt, die Lehrkräfte haben sich fortgebildet, Englisch wird als Fachunterricht erteilt. Die Kinder lernen mit Spaß und Engagement. Gerade in jungen Jahren fällt es leicht, ihre Begeisterung für Fremdsprachen zu wecken, von der sie in Zukunft nur profitieren können.

Aus pädagogischer Sicht spricht wenig für eine erneute Verlagerung des Englisch-Unterrichts in die dritte und vierte Klasse. Das bisherige Konzept hat sich insgesamt bewährt. Und mit Blick auf den durch die Corona-Pandemie ohnehin belasteten Schulbetrieb wäre es sinnvoll, auf vermeidbare Unruhe möglichst zu verzichten.