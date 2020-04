Keine Spur von Demut bei den Autobauern

Die Corona-Krise hat längst auch die Autoindustrie lahmgelegt. Die Werke stehen weltweit still, die Belegschaften befinden sich in Kurzarbeit. Aber die Konzernzentralen sind schon eifrig dabei, zukunftsgerichtete Lobbyarbeit in eigener Sache zu betreiben.

Allerdings ist die Forderung der Autobauer, dem Industriezweig nach Abklingen der Pandemie mithilfe einer Kaufprämie neuen Schwung zu verleihen, einigermaßen abwegig.

Denn erstens haben wir ja schon eine sehr ordentlich ausgestattete Prämie, die allen Käufern beispielsweise von Elektrofahrzeugen zugute kommt. Weitere, neue staatliche Anreize wären da schon ziemlich überdimensioniert. Zweitens hat die Autoindustrie in der jüngeren Vergangenheit durch den Dieselskandal so viel öffentliches Vertrauen verspielt, dass statt eines forschen Forderungskatalogs eher ein wenig mehr Demut angebracht wäre.