Kommentar: Laschet braucht jetzt einen Statthalter in NRW

Essen. Beim ersten digitalen Parteitag in der CDU-Geschichte zeigte Armin Laschet im Machtkampf um den Bundesvorsitz genau das, was ihn ausmacht.

Als es darauf ankam, war Armin Laschet da. Wie schon so oft in seinem politischen Leben. Beim ersten digitalen Parteitag in der CDU-Geschichte zeigte er im NRW-internen Machtkampf um den Bundesvorsitz genau das, was ihn ausmacht – wenn er vorbereitet, sortiert und konzentriert ist: Es gelingt ihm, Menschen zu erreichen, Teamgeist und Optimismus zu verbreiten und zugleich mit professioneller Rhetorik deutlich zu machen, warum er für das Amt geeigneter ist als sein härtester Widersacher Friedrich Merz. Mit seinem „Polarisieren kann jeder“ watschte er Merz ab, ohne ihn zu erwähnen. Der nette Armin eben, der aber genau weiß, wo er Treffer setzen kann.

Und zugleich machte er dann noch schnell deutlich, dass er nicht der Mann der perfekten Inszenierung sei, aber der Armin Laschet eben. Fehlte nur noch, dass er mit Angela Merkels „Sie kennen mich!“ um die Ecke kommt. Doch im Ernst: Laschet hielt eine der besten Reden seiner Karriere, vielleicht sogar die beste.

Friedrich Merz - der Ewig-Überschätzte in der CDU

Ein Klassenunterschied übrigens zu Friedrich Merz, der Kanzlerin Merkel und die amtierende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer mit keinem Wort erwähnte - und doch ernsthaft mit seiner Ehefrau und seinen Töchtern argumentierte, um zu unterstreichen, dass ihm Frauen wichtig seien, weil er ansonsten zu Hause die Gelbe Karte bekomme. Was für ein missglückter Schlenker zur Frauenpolitik in der Rede eines Mannes, der kurz nach seiner Niederlage nichts Besseres zu tun hatte, als aktuelle Wirtschaftsminister-Ambitionen anzumelden. Laschet hat sein Unterschätzt-Sein mittlerweile perfektioniert, Merz könnte als der Ewig-Überschätzte in die CDU-Geschichte eingehen.

Für Armin Laschet begann schon am Tag des Triumphs die harte Arbeit im neuen Amt. Und da wartet ein ordentliches Paket an Herausforderungen auf ihn. Er muss die Merz-Anhänger an seine Seite bringen, die Partei als Ganzes einigen, aus dem Schatten Angela Merkels treten, ohne sich von ihr zu distanzieren, Markus Söder von der Kanzlerkandidatur fernhalten, seine eigenen, vor allem durch die NRW-Corona-Politik angeschlagenen Umfragewerte steigern und nicht zuletzt als Ministerpräsident seine Hausaufgaben machen.

Herbert Reul könnte Armin Laschet in NRW den Rücken freihalten

Dazu gehört natürlich der Kampf gegen die Pandemie. Aber dazu gehört auch, und dies dürfte ähnlich fordernd sein, die Regierungskoalition in Düsseldorf zusammenzuhalten. In Berlin muss er als CDU-Chef den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur deutlich machen, zugleich will er sich in NRW eine Rückkehr-Option offenhalten, falls es nicht klappt mit der Merkel-Nachfolge. Klar ist: Ob als Kandidat oder CDU-Vorsitzender oder in beiden Rollen, wird Laschet bis Ende dieses Jahres vor allem auf der Bundesebene gebunden sein.

Deshalb brauchen er und die NRW-CDU einen Statthalter, der Laschet den Rücken freihält, und sich, im Fall der Fälle, zugunsten Laschets in der Partei wieder zurücknimmt. Dieses Manöver könnte auf Innenminister Herbert Reul hinauslaufen. Er ist der loyale und respektierte Laschet-Vertraute, der im Alter von fast 70 Jahren die Rolle des Moderators ideal ausfüllen könnte.

Egal in welcher Konstellation, werden sich jetzt alle Scheinwerfer im Bund und in NRW auf Armin Laschet richten. Seine Prüfung als Kandidat auf den CDU-Bundesvorsitz hat er am Wochenende mit Bravour bestanden. Doch das war erst der Anfang.