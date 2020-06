Kommunalwahlen: Mottet den Wahlkampfstand endlich ein

Was die Bürger wirklich bewegt, erfahren Kommunalwahl-Kandidaten meist leider nicht am Wahlkampfstand. Es ist Zeit für viel effektivere Methoden.

Die Amtsinhaber gewinnen meist sowieso. Und die politische Großwetterlage hat mehr Einfluss als ein sorgfältig ausgearbeitetes örtliches Wahlprogramm. Die sicherlich zutreffende Analyse von Fernuni-Politikwissenschaftler Professor Lars Holtkamp könnte Wahlkämpfer vor Ort in ein tiefes Loch stürzen: Man kann also tun und strampeln wie man will, am Ende kann man doch nicht viel bewirken.

Doch solch eine Sicht würde viel zu kurz greifen. Es gibt für alle Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, diese Trends zu durchbrechen. Und zwar vor allem, indem alte Gewohnheiten über Bord geworfen werden. Der Wahlkampfstand in der Innenstadt ist mehr Folklore denn effektives Mittel. Er kann eingemottet werden. Die Corona-Zeit hat die Gesellschaft mit einem Schlag viel digitaler gemacht, das müssen die Kandidaten auch in den Kommunen nutzen.

Daher: Geld und Aufwand in Kugelschreiber und Luftballons eher sparen, dafür Zeit und Energie in eine Digitalstrategie stecken und herausfinden, was die Bürger wirklich bewegt. Es muss dann aber nicht beim Digital-Wahlkampf bleiben. Denn mit diesen Erkenntnissen kann dann (unter Beachtung aller Hygieneregeln) ein Haustürwahlkampf mit gezielten Bürgergesprächen geführt werden. Der „Heimatcheck“, den unserer Zeitung in ihren Lokalteilen seit Tagen präsentiert, bietet übrigens reichlich Stoff für die örtlichen Wahlkämpfer.