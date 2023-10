Kommentar Krieg in Israel: Ein seltener Pakt im Bundestag

Im Bundestag gab es eine bemerkenswerten Stunde der Einigkeit. Alle stehen hinter Bundeskanzler Olaf Scholz.

Demokraten und Menschenrechtler sind sie alle nicht, und an ihren Händen klebt Blut. Dennoch ist es völlig richtig, wenn Bundeskanzler Scholz nicht nur mit dem Emir von Katar über den Krieg in Israel und Gaza spricht, sondern auch mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi oder dem türkischen Staatschef Erdogan. Jede Möglichkeit der Diplomatie muss genutzt werden, um den sich Bahn brechenden Großkonflikt im Nahen Osten einzudämmen.

Natürlich haben all diese Autokraten selbst ihre Finger in dem üblen und menschenverachtenden Spiel – trotzdem dürfen auch sie nicht wollen, dass die Region erneut zu einem Blutbad wird. Man kann nur hoffen, dass es diese Einsicht wirklich gibt.

Dass die Lage sehr ernst ist, hat im Bundestag zu einer bemerkenswerten Stunde der Einigkeit geführt. So sehr die Fraktionen in den letzten Monaten im Clinch lagen, so eindrucksvoll scharten sie sich gestern um Kanzler Scholz.

Zustimmung von Friedrich Merz

Friedrich Merz stimmte ihm zu, zuvor lobte der CDU-Chef noch den Grünen-Vorsitzenden Nouripour, weil dieser eine „gemeinsame Erklärung“ ins Leben gerufen hatte. Selten gab es so viel Konsens. Fast hatte diese Bundestagssitzung etwas von einem „Deutschland-Pakt“, mit dem auch andere Vorhaben gemeinsam gestemmt werden sollen. „Das waren wohltuende 90 Minuten“, sagte der CDU-Abgeordnete Armin Laschet zum Schluss der Sitzung. Hoffentlich wird mehr daraus.

Währenddessen scheint der neue Krieg im Nahen Osten den anderen Krieg in der Ukraine aus dem Blick zu verdrängen. Und daneben gibt es ja noch die Konflikte in Afrika, oder jenen anderen großen zwischen China und den USA um Taiwan.

Die Welt ist aus den Fugen: Grauenhafte Bilder dokumentieren einerseits die Massaker der Hamas-Truppen. Zugleich weiß jeder, dass diese Bilder wiederum neuen Hass und neue Gewalt erzeugen. Und wieder leiden vor allem Frauen, Männer, Kinder, die einfach nur in Ruhe leben wollen.

Doch die Spirale dreht sich längst. Daher muss Diplomatie das Gebot der Stunde sein. Nicht nur im Nahen Osten.

