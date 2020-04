Laschet im Moment auf der Überholspur

Düsseldorf Schwere Zeiten für die Opposition in NRW. In der Coronakrise schneiden Laschet und die Union in einer Umfrage sehr gut ab.

In der Coronakrise ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in seinem Bundesland so beliebt wie nie zuvor, und die CDU legt einen Höhenflug hin. Das liegt wohl daran, dass die Menschen in schweren Zeiten Halt vor allem beim politischen Spitzenpersonal suchen.

Es hat auch etwas damit zu tun, dass Laschet Stammgast ist in Nachrichten und Talkshows. Er strebt nach Höherem und will und darf in der Krise als Gestalter rüberkommen. In früheren, für ihn weniger günstigen Umfragen, war Laschet für viele Befragte noch ein Unbekannter. Schließlich dringen Grüne und SPD kaum durch, weil die Regierung im Moment die volle Bühne hat. Seltsam nur, dass die FDP davon nicht profitiert.

Im Großen und Ganzen zufrieden

Im Großen und Ganzen sind die Menschen wohl zufrieden mit dem Krisenmanagement der Landesregierung. Das könnte sich ändern. Der Ärger über die überstürzt wirkenden Schulöffnungen nimmt gerade erst Fahrt auf. Und die Lockerungen, die ab sofort greifen, könnten die wirtschaftliche Krise mildern, die medizinische aber wieder zuspitzen.

Ob diese Regierung gut oder schlecht unterwegs ist in der Krise, wird erst in einigen Monaten klar sein. Daher ist diese Befragung – mehr noch als Umfragen sonst – eine Momentaufnahme.​