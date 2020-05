Laschets Regierung agiert forsch bis fahrig

Zum Krisenmanager und Kommunikator 2020 wird Armin Laschet wohl nicht gekürt. Das forsche bis fahrige Management der NRW-Landesregierung in Corona-Zeiten gipfelte nun in der peinlichen Mail, in der zunächst alle Grundschüler zum 11. Mai zeitweise in die Schulen zurückgerufen wurden – was der Regierungschef dann nur ein paar Stunden wieder einfangen musste, weil die entsprechenden Beschlüsse ja erst noch auf Bund-Länder-Ebene gefällt werden müssen.

Man wird den Eindruck nicht los, dass Laschet und seine Mitregierenden vor allem Handlungsschnelligkeit unter Beweis stellen wollen, ohne die Konsequenzen zu überdenken, die sich daraus ergeben. Wichtiger wären Entscheider, die Gelassenheit und Souveränität ausstrahlen. Die das Gespräch mit den Betroffenen suchen, um eine vernünftige Lösung von Problemen zu finden, etwa mit den Städten.

Immerhin in dieser Hinsicht machten Laschet und Co. nun am Freitag einen richtigen Schritt.