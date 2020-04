Laschets Schicksal hängt von der Corona-Entwicklung ab

Läden öffnen heute, die Schulen bald: Ob die rasche Rückkehr zur Normalität in NRW angebracht ist? Es hängt davon viel ab für Armin Laschet.

Fast alle Ladenbesitzer, die am heutigen Montag wieder öffnen dürfen, haben in den vergangenen Tagen Desinfektionsmittel oder Plexiglasscheiben organisiert, damit sie ihren Kunden einigermaßen hygienisch begegnen können. In den meisten NRW-Schulen beginnen diese Arbeiten ab heute, nachdem sie nun seit fünf Wochen mehr oder weniger leer stehen.

Diese lange Zeit relativiert das Argument, dass nicht genug Vorbereitung möglich gewesen sei. Zumindest die Waschmöglichkeiten oder Schutzeinrichtungen hätten längst installiert oder verbessert sein können. Doch in kaum einer Kommune ist diese Zeit genutzt worden. Ein großes Versäumnis. Die allermeisten Kollegien werden kreativ sein Also werden die Schulleitungen und Lehrer nun (wie die Ladenbesitzer) improvisieren müssen: Sie werden den Pausenhof trassieren oder die Treppenhäuser als Einbahnwege einrichten und in den Klassenräumen Tische und Stühle weit auseinanderrücken. Jede Schule wird da ihren Weg finden. Und vielleicht springt mancher Förderverein bei der Beschaffung von Masken ein. Es wird sich zeigen, dass die allermeisten Kollegien kreativ sein werden. Genauso, wie sie es in den vergangenen Wochen beim Fernunterricht getan haben. Es bleibt eine Sache der Abwägung, ob die Schulöffnungen zu früh kommen. Die NRW-Landesregierung hat sich für einen forschen Weg entschieden. Ob dies richtig ist, werden die Infektionswerte der nächsten Tage und Wochen zeigen. Äußerst genaues Messen der Zahlen ist daher entscheidend, um im Ernstfall schnell gegensteuern zu können. Nötig ist dazu ebenfalls große Disziplin aller Beteiligten. Bei Kindern und Jugendlichen ist das sicher nicht einfach. An der Umsetzung entscheidet sich dass Schicksal von Schwarz-Gelb Am Ende wird sich am Gelingen der Umsetzung auch das Schicksal von Schwarz-Gelb entscheiden. Die nun veröffentlichen Umfragewerte sind da nur ein schwacher Anhaltspunkt, weil sie zu Beginn des Hickhacks mit den Schulen erhoben wurden. Die Beliebtheit für Laschet und seine Minister ist direkt davon abhängig, wie gut oder schlecht sich die Laden- und Schulöffnungen auf die Coronaausbreitung auswirken.