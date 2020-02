Laser-Schießen an Schulen: Schritt in die „Welt der Waffen“

An Rhein und Ruhr. Schützenvereine wollen Laser-Schießen an Schulen anbieten. Statt eine Waffe in der Hand zu halten, sollten Kinder lieben springen und laufen.

Auch wenn der Schützenbund und die Schießsportvereine das Wort „Waffe“ nicht in den Mund nehmen, so ist ein „Lichtpunkt-Sportgerät“ doch genau das: Mit ihm wird ein Ziel anvisiert, mit ihm wird geschossen. Eine Laserpistole oder ein Lasergewehr ist der erste Schritt in die Welt der „echten“ Waffen. Und diese Welt müssen Kinder unter zwölf Jahren noch nicht kennenlernen.

Nun kann man dagegenhalten, dass die Verlockungen an jeder Ecke lauern: Lasertag-Hallen an Rhein und Ruhr ziehen junge Besucher an, Online- oder Computerspiele gibt es ebenso zuhauf. Da sind die Kinder in einem Verein mit qualifizierten Übungsleitern und rührigen Betreuern besser aufgehoben.

Liebe Kinder, geht raus, springt, lauft

Doch die Kinder sind schon heute bewegungsmüde, lassen sich durch Tablets und Smartphones viel zu sehr einnehmen – und viele Eltern lassen es zu. Liebe Kinder, geht raus, springt, lauft und werft! Darauf kann man später aufbauen – bei Handball, Yoga oder im Schießsportverein.