Leitzins: Der Weg der EZB ist nicht beendet

Nach der Leitzinserhöhung ist vor der Leitzinserhöhung: Die EZB wird ihren Weg weitergehen müssen.

So viel ist sicher: Der jüngste Zinsaufschlag der Europäischen Zentralbank (EZB), die in der jüngeren Vergangenheit damit viel zu lange gezögert hat, wird nicht der letzte bleiben. Die Inflation ist ja keineswegs auf einem normalen Niveau; im April ist sie zumindest in der Eurozone im Vergleich zum Vormonat sogar wieder ein wenig auf sieben Prozent gestiegen. Bis zur avisierten Zweiprozentmarke besteht noch eine riesige Lücke.

Freuen können sich zwar die Sparer, die endlich etwas mehr Zinsen – allerdings noch immer weit unter Inflationsrate – bekommen. Aber ansonsten sollten die Experten um EZB-Chefin Christine Lagarde vorsichtig agieren. Die Eindämmung der Teuerungsrate ist ein sensibles Unterfangen, das erhebliche wirtschaftliche Risiken birgt. Dass in den USA wie jüngst in der Schweiz erste Banken die Segel streichen, sollte die EZB-Bankerinnen und -Banker zur Vorsicht mahnen auf ihrem Weg zur nächsten Leitzinsanpassung.

An der Grenze des Vertretbaren

Die Lage in der Wirtschaft wird nicht besser werden, wenn es für Firmen teurer wird, sich Geld für neue Investitionen zu beschaffen. Schlimmer als eine hohe Inflation wäre es, die Wirtschaft abzuwürgen. In dieser Frage sind die Tarifpartner ebenfalls in der Pflicht. Der satte Abschluss, wie er jetzt im öffentlichen Dienst erzielt wurde, ist zwar angemessen, gerade für untere Lohngruppen – aber auch an der Grenze des Vertretbaren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung