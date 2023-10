Mögliche Abspaltung Linke in NRW: Ohne Wagenknecht steht die Partei am Abgrund

Mit einer möglichen Parteigründung stößt Sahra Wagenknecht besonders den NRW-Verband der Linken in den Abgrund, meint NRZ-Reporter Tobias Kaluza.

Sahra Wagenknecht ist umstritten. Auch wegen ihrer kontroversen Positionen im Ukraine-Krieg, innerhalb ihrer Partei zudem besonders, da viele sie als Spalterin sehen. Mit der forcierten Gründung einer eigenen Partei, zementiert Wagenknecht diese Spaltung und könnte damit besonders ihre Parteigenossen in NRW in den Abgrund stoßen. Denn lange war Wagenknecht das prominente Zugpferd des Landesverbandes, der in der NRW-Politik nie eine große Rolle spielte. Ein einziges Mal schaffte man 2010 den Einzug in den Landtag, flog aber bei der Neuwahl 2012 wieder raus. Nur bei Bundestagswahlen sah es besser aus, auch wegen Wagenknecht, die in ihrem Wahlkreis Düsseldorf-Süd überdurchschnittliche Ergebnisse einholte.

Die Partei wird sich für die Zeit nach Wagenknecht neu aufstellen müssen. Das Damoklesschwert der politischen Bedeutungslosigkeit hängt seit langem über der NRW-Linken. Sahra Wagenknecht ist dabei, den dünnen Faden, an dem es hängt, endgültig zu durchtrennen.

