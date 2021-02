Lockdown als Marathonlauf ohne erkennbares Ziel

Nach Münster kratzt Mülheim als zweite NRW-Großstadt an der wichtigen Corona-Inzidenz 50 – doch was folgt daraus überhaupt?

Der Kampf gegen das Corona-Virus sei kein Sprint, sondern ein Marathon, hat Ministerpräsident Laschet jüngst betont. Das ist kurz vor dem Jahrestag der berühmt-berüchtigten „Kappensitzung von Gangelt“ im Kreis Heinsberg, bei der Infektionen erstmals in NRW auftraten, zweifellos ein richtiger Befund. Nur will jeder Marathonläufer vor allem auf den beschwerlichen Kilometern im letzten Streckenviertel wissen, wo das Ziel steht und wann die Plackerei endlich vorbei ist.

Deshalb hatte die magische „Inzidenz 50“, die Bund und Länder seit Monaten fahrlässig zur Endstation Sehnsucht aller Lockdown-Bemühungen ausgerufen hatten, eine solch wichtige psychologische Bedeutung. Nun ist der Wert in den ersten NRW-Großstädten erreicht - da grüßen bereits englische, südafrikanische, brasilianische Mutationen oder die Triage in Portugal.

Wer sein Unternehmen in Trümmern liegen sieht, den Job wackeln oder die Kinder seit Wochen im heimischen Selbstlernversuch, kann nur resignieren. Andererseits müssen Laschet & Co. in ihren Bund-Länder-Runden vor allem die Gesundheit der Schwächsten und die Belastungsgrenzen der Kliniken im Blick halten. Es ist eine dynamische Interessenbalance, die verlässliche politische Voraussagen kaum zulässt. Das bleibt ein großes Dilemma.