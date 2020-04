Lockerung ja – aber mit Augenmaß

Seit Wochen ist Deutschland im Dämmerzustand. Das gesellschaftliche Leben ist eingefroren, die Wirtschaft narkotisiert. Die meisten Bürger haben Verständnis für die verordneten Maßnahmen. Es sind nicht zuletzt die erschütternden Bilder aus Italien, Spanien oder den USA, die klar machen, wie lebensnotwendig der Stillstand ist. Allmählich scheint aber Licht am Ende des Tunnels zu sein. Die Kurve der Neuinfektionen flacht sich ab, das Gesundheitssystem ist vorbereitet, falls die Zahlen wieder steigen sollten.

Deswegen ist es richtig, Lockerungen ins Auge zu fassen. Nicht allein, weil der wirtschaftliche Absturz sonst noch dramatischer werden könnte. Es geht vor allem um die Auswirkungen auf die Menschen. Die soziale Frage bestimmt auch, wie sicher Kinder, Frauen und Männer durch die Krise kommen. Wenn die Kinder und Jugendlichen noch viel länger nicht die Schulen besuchen dürfen, droht der Bildungsgraben tiefer zu werden. Nicht jeder Schüler hat zu Hause Eltern, die in der Lage sind, bei den Übungen zu helfen, zu motivieren und zu unterstützen. Kindern, die nicht mit anderen spielen dürfen, fehlt der Austausch. Das kann traumatisierend sein.

Schwer auf der Seele

Nicht jeder ist auch so privilegiert, die Zeit der Kontaktsperre in einem Haus mit Garten verbringen zu können. Etliche Familien leben in kleinen Wohnungen. Die Gefahr, dass die Enge Frust und Wut auslöst und der Frust und die Wut in Gewalt umschlagen, steigt mit jedem Tag, an dem die Bewegungseinschränkungen anhalten. Soziale Isolation legt sich insbesondere vielen älteren Menschen schwer auf die Seele. Auch Einsamkeit kann krank machen und töten. Deswegen ist es nicht fahrlässig, jetzt Lockerungen anzustreben, auch auf die Gefahr hin, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt. Es ist sogar geboten. Natürlich mit Augenmaß und unter genauer Beobachtung der Folgen.

Bis der Alltag wieder einkehrt, sind aber alle gefragt. Wir sollten auf unsere Nachbarn achten, darauf, ob es ihnen gut geht, ob sie Hilfe brauchen. Solidarität ist das beste Mittel gegen die Nebenwirkungen der Corona-Maßnahmen.