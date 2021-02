Lockerungen wären das Gegenteil einer klaren Perspektive

Der Handel will seine Läden so schnell wie möglich wieder öffnen. Das ist sehr verständlich, wäre aber riskant.

Zu Recht verlangen Handel und Gastronomie eine verlässliche Perspektive, wann sie wieder öffnen dürfen – und wie. Der zweite Lockdown trifft sie hart. Die Politik wollte ihn unbedingt verhindern und hat ihn durch Sorglosigkeit im Sommer dann selbst heraufbeschworen. Zudem fließen die Hilfsgelder viel zu langsam, die Entschuldigung von Wirtschaftsminister Altmaier kam spät, zu spät, um verlorenes Vertrauen in die Regierung zurückzugewinnen.

Doch bei allem Verständnis für die Existenzsorgen vor allem der vielen kleinen Modeboutiquen, Schuhhändler, Restaurants und Friseure: Ein möglichst schnelles Ende des Lockdowns wäre das genaue Gegenteil einer verlässlichen Öffnungsperspektive. Das Problem war bisher, dass die Politik zu spät und anfangs stets zu halbherzig auf steigende Infektionszahlen reagiert hat. Das haben nach den Virologen auch die Ökonomen erkannt und erklärt, ein ewiges Wechselspiel von Lockdown light und Lockerungen schade der Wirtschaft am meisten.

Wettlauf zwischen Impfung und Mutanten

Wer sich die Entwicklung etwa in Portugal anschaut, das Virus-Mutanten binnen Wochen vom Vorzeigeland zum Hotspot gemacht haben, kann sich nicht von den in Deutschland aktuell sinkenden Zahlen blenden lassen. Vielmehr liefern sich Impfkampagnen und Mutationen weltweit einen Wettlauf. Der Ausgang wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. So lange gilt es Kontakte zu vermeiden, zumal wir in Deutschland zu langsam impfen. Der Ceconomy-Vorschlag, nur bestimmte Kundengruppen gleichzeitig in die Märkte zu lassen, hilft deshalb einstweilen nicht weiter. Jugendliche und Senioren können sich schließlich auch untereinander anstecken.