Mehr in den Praxen impfen

Die Impf-Kampagne in NRW verläuft immer noch schleppend. Die Hausärzte werden bei der Planung viel zu wenig eingebunden.

Bald sind auch die Menschen über 70 in NRW mit der Impfung an der Reihe. Das sind knapp 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und deutlich mehr als jene Ü-80-Jährigen, die das System der Impfterminvergabe in diesen Tagen mehr als an seine Grenzen gebracht haben. Was steht uns da noch an Problemen bevor?

Die Fehlerbefunde liegen auf dem Tisch. Leider hat man nicht den Eindruck, dass daraus umfassende Konsequenzen gezogen würden. Viele der aktuell auf dem Impfplan stehenden Menschen müssen ohnehin die schwierige Frage beantworten, wie sie in eines der Impfzentren gelangen sollen. Das sind oft Odysseen, die man gehbehinderten oder desorientierten Menschen – zudem solchen ohne Angehörige oder Helfer – eigentlich nicht zumuten kann. Vom Winterwetter und den Straßenverhältnissen mal ganz abgesehen.

Bekannte Wege, bekannte Umgebungen

Wenig Interesse scheinen die Organisatoren der Impfkampagne an den Initiativen vieler Hausärzte zu haben, die Impfung in den Praxen anzubieten oder gar per Hausbesuch zu verabreichen. Damit wären Wege und Umgebungen gewährleistet, die bekannt und zu bewältigen sind. Es wird Zeit, dieses Thema anzugehen.