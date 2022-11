Tarifverhandlungen Metall-Abschluss ein guter Kompromiss in Krisenzeiten

Der Metall-Tarifabschluss ist ein guter Kompromiss in Krisenzeiten. Aber er weckt auch Begehrlichkeiten für kommende Tarifverhandlungen.

Mit den Worten „Ein guter Kompromiss“ ist der Metalltarifabschluss wohl gut beschrieben. Gerade in Krisenzeiten, wie wir sie momentan erleben, war es wichtig, sich zusammenzuraufen. Oder unterzuhaken, wie es der Kanzler jüngst formulierte. Selbst bei Tarifverhandlungen.

Im Metall-Tarifkonflikt haben sich – nach allerdings ordentlich langer Warnstreikphase – beide Seiten aufeinander zubewegt und so eine Einigung erzielt, mit der beide Seiten gut leben können und die in der Branche klare Verhältnisse schafft.

Ordentlicher Lohnzuschlag für die Beschäftigten

Für die Beschäftigten in den Schlüsselindustrien Auto- und Maschinenbau gibt es einen ordentlichen Lohn-Zuschlag, plus – geteilter – Einmalzahlung. Die IG Metall kann sich ans Revers heften, ohne Urabstimmung und Co. ein akzeptables Ergebnis erzielt zu haben.

Damit haben die Arbeitgeber Ruhe an der Tariffront. Die Laufzeit ist für sie mit zwei Jahren Dauer günstig, weil der satte Zuschlag nicht auf einen Schlag eingepreist werden muss. Die ausdrückliche Einigung darüber, dass Betriebe, die nachweislich in die Krise schlittern, verschont bleiben sollen, berücksichtigt, dass nicht alle Firmen gute Geschäfte machen.

Die Messlatte liegt damit hoch

Allerdings setzt die Metalleinigung (aber auch die jetzt bekanntgewordene für die 18.000 RWE-Beschäftigten) die Messlatte hoch. Und es werden sich viele Beschäftigte anderer Branchen fragen: Warum kriege ich eigentlich kein ähnlich saftiges Lohnplus? Schon Anfang nächsten Jahres starten die nächsten wichtigen Tarifverhandlungen beim öffentlichen Dienst; im Vorfeld ist das Lamento bereits auf beiden Seiten groß. Die Kassen der Städte sind leerer als die vieler Unternehmen.

Man muss sich auf einen vermutlich härteren Tarifkonflikt gefasst machen. Niemand kann an wieder mal geschlossenen Kitas und nicht abgeholtem Müll interessiert sein. Möge die Vernunft also auch beim öffentlichen Dienst mit am Verhandlungstisch sitzen.

