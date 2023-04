Mindestlohn: Heils wohlfeile Ankündigungen

Arbeitsminister Heil überschreitet mit seinem Vorpreschen beim Mindestlohn Grenzen. Er sollte lieber dafür sorgen, dass er eingehalten wird.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil irritiert nicht mit den von ihm formulierten Wünschen zum künftigen Mindestlohn, er irritiert vielmehr durch seine Vorgehensweise.

Natürlich sind zwölf Euro Mindestlohn keine Garantie für viele Beschäftigte, um ein sorgenfreies Leben zu führen und sicher zu sein, dass am Ende des Monats noch genug Geld im Portemonnaie ist. Gerade mit Blick auf die hohe Inflation und die vor allem bei den Lebensmittel horrend gestiegenen Preisen ist es schwierig, mit so wenig Geld auszukommen.

Die Belange von Arbeitnehmern und Arbeitgebern berücksichtigen

Aber der SPD-Politiker verkennt – bewusst? – die Wege, die in einem nächsten Schritt zu einer sinnvollen Anhebung des Mindestlohns führen werden. Es war ja der Ausnahmesituation 2022 geschuldet, dass der Mindestlohn damals per Regierungsverordnung festgelegt werden konnte. Es gibt klare Absprachen, wie das in Zukunft erfolgen soll. Dafür wurde nämlich eine Mindestlohnkommission eingesetzt, die so besetzt ist, dass nicht nur Arbeitsnehmerbelange berücksichtigt werden, sondern auch die Wirtschaft ihre Bedenken und Bedürfnisse einbringen kann.

Wenn es Heil allein um eine populistische Ansage gegangen ist, um Druck aufzubauen in einem Feld, in dem allein Tarifpartner agieren sollten, mag das sozialpolitisches Kalkül sein. Das kann aber für die späteren Verhandlungen negative Auswirkungen haben. Wenn der Arbeitsminister schlichtweg nicht beachtet hat, wie die Entscheidungswege laufen, ist es handwerklich schlecht.

Mehr Mindestlohnkontrollen wären wichtiger

Einen Gefallen hat er sich mit seinem Vorpreschen in keinem Fall getan. Seine Regierung wäre besser beraten, intensiver zu kontrollieren, ob der Mindestlohn tatsächlich auch eingehalten wird. Dazu gibt es nämlich hinter der Hand genug Klagen über Verstöße und Heil könnte mit dafür sorgen, dass dem nachgegangen wird. Dann hätte er mehr für den Mindestlohn erreicht als mit wohlfeilen Ankündigungen.

