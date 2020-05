Mutiger Neustart für Kitas und Kindertagespflege in NRW

Düsseldorf Der Neustart für die Kitas am 8. Juni scheint aus heutiger Sicht verantwortbar. Er wird viele Familien spürbar entlasten.

Am 8. Juni kehren die Kitas in Nordrhein-Westfalen fast zum Normalbetrieb zurück. Das ist mutig. Noch im April hätten wir alle dies wohl für utopisch gehalten. Und noch vor wenigen Tagen galt es als sicher, dass von einem „Normalbetrieb“ erst ab September wieder gesprochen werden könne. Aber die Infektionszahlen und die Einschätzungen der Virologen stimmen optimistisch. Der Neustart bei den Kitas scheint aus heutiger Sicht verantwortbar und dürfte zehntausende Familien in dieser für sie zum Teil existenziellen Krise deutlich entlasten.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) macht es bei den Kitas und der Kindertagespflege so, wie man es sich für die Schulen auch sehnlichst gewünscht hätte: Mit einem längeren organisatorischen Vorlauf bis zur Öffnung; mit der Einbeziehung der kommunalen und hoffentlich auch der anderen Kita-Träger; mit einem Versprechen für die Erzieherinnen: Wir werden euch nicht überfordern. Das ist die Basis für Vertrauen.

Wer lockert, muss auch schützen

Bei den Schulen herrscht dagegen nach diversen irritierenden „Schulmails“ Misstrauen vor. Ob es in den Kitas tatsächlich so reibungslos funktioniert wie erhofft, ob die Beschäftigten und die Familien dem Neustart unter Krisenbedingungen gewachsen sind und ob der Infektionsschutz ausreicht, muss sich erst noch zeigen.

Wer auf der einen Seite lockert, der muss auf der anderen Seite mehr schützen: Regelmäßige Tests des Kita-Personals sollten also selbstverständlich sein, nicht nur in der „Modellkommune“ Düsseldorf.



