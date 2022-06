Nach der Wüst-Wahl beginnt die harte Regierungsarbeit

Essen. Feierlaune in Düsseldorf: Hendrik Wüst führt als Ministerpräsident die erste schwarz-grüne Regierung. Doch die großen Aufgaben warten schon.

Für Hendrik Wüst ist am Dienstag ein großer politischer Traum in Erfüllung gegangen. Mit den Stimmen einer komfortablen Mehrheit ist er zum Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens gewählt worden und führt damit die erste schwarz-grüne Landesregierung in der Geschichte des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.

Nun mag man grundsätzlich immer streiten, wie ein Wahlergebnis interpretiert und „der“ Wählerwille abgeleitet wird. In diesem Fall war aber schon am Wahlabend klar: Nach dem überraschend großen Vorsprung der CDU und dem mehr als bemerkenswerten Zuwachs der Grünen spiegelt sich in dieser neuen Landesregierung das Votum der Wählerinnen und Wähler wider.

Auch wenn das vielen Anhängern der Grünen, insbesondere ihrer Vorfeldorganisationen wie BUND, Greenpeace, Fridays for Future oder der parteiinternen Grünen Jugend nicht in den Kram passt. Letztere hatten klar auf Rot-Grün gesetzt; eine Konstellation, die das Wahlergebnis aber nicht hergab. Entsprechend grummelte es bereits während der Koalitionsgespräche und beim Parteitag am Wochenende an der Grünen-Basis.

Die CDU ist den Grünen weit entgegengekommen

Wer sich in der Partei und ihrem Umfeld aber von Parteipräferenzen oder selbstgesetzten ideologischen Hürden freimacht, wird feststellen, dass Hendrik Wüst und seine CDU den Grünen sehr, sehr weit entgegengekommen sind. Vermutlich weiter, als es andere Koalitionen, insbesondere eine Ampel mit der FDP, möglich gemacht hätten.

Der erklärte Wille, den klimagerechten Umbau des Industrielands NRW zu schaffen, trägt im Koalitionsvertrag eindeutig die Handschrift der Grünen. Sie verstehen sich als Programmpartei, deren Spitze um die künftige Superministerin Mona Neubaur die Befindlichkeiten ihrer Mitglieder nur zu gut kennt und weiß, dass die Überzeugungsarbeit nach innen künftig vermutlich aufwendiger sein wird als die innerhalb der Koalition.

Die NRW-CDU ist da anders gestrickt. Sie sieht sich vor allem als Regierungspartei. Deshalb standen von vornherein der Machterhalt und das Verbleiben Wüsts in der Staatskanzlei im Vordergrund. Wichtig blieb der CDU inhaltlich vor allem die Innere Sicherheit mit der Fortsetzung der Null-Toleranz-Strategie des alten und neuen Innenministers Herbert Reul.

» Lesen Sie dazu:Schwarz-grüner Vertrag: Klimaschutz trifft Recht und Ordnung

Die Einschränkungen beim geplanten Straßenbau oder die Solardachpflicht gehören deshalb zum Preis, der aus CDU-Sicht gezahlt werden muss. Dass sich auf den 146 Seiten des Koalitionsvertrages nicht ein Hinweis darauf findet, wie die künftigen, zum Teil ehrgeizigen Projekte finanziert werden sollen, kann man wahlweise als unverantwortlich oder pragmatisch bewerten. Unverantwortlich, weil letztlich unseriös – pragmatisch, weil ohnehin vermutlich vieles anders kommt als geplant.

Der NRW-Regierung steht ein Herbst der Unwägbarkeiten bevor

Das zumindest sind die Erfahrungen, die Regierungen auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren gemacht haben, unter anderem durch die Corona-Pandemie und aktuell den Ukraine-Krieg. Die Herausforderungen stellten sich nicht durch die verhandelten Themen der Koalition, sondern durch unvorhergesehene politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ereignisse. Insofern könnte man mit Blick auf den Koalitionsvertrag auch lapidar feststellen, dass Papier geduldig ist.

Zumal Deutschland und damit auch der NRW-Landesregierung ein Herbst der Unwägbarkeiten bevorsteht. Die Folgen des Ukraine-Krieges werden immer deutlicher zu spüren sein. Neben dem jetzt schon großen menschlichen Leid in den Kriegsgebieten und den Flüchtlingsregionen droht eine sich verschärfende Gaskrise, steigende Zinsen und Preise werden die Menschen und die Wirtschaft erheblich belasten. Als wäre das nicht genug, sind die Auswirkungen von Corona nach diesem Sommer nicht absehbar.

» Lesen Sie dazu:Vom Rau-Schreck zum Wüst-Partner: Der Weg der NRW-Grünen

Vielleicht haben sich CDU und Grüne in NRW deshalb keine größeren Gedanken um soziale Themen gemacht. Bezahlbare Mieten, die Situation in Krankenhäusern oder Altenheimen, damit auch die Lage der Beschäftigten in Gesundheit und Pflege – Themen, die in ihren Plänen nicht auftauchen. Dies kann man, zynisch formuliert, ebenfalls als pragmatisch bezeichnen: Die soziale Frage wird sich ohnehin bundesweit stellen, was soll man da jetzt schon im Land planen.

Diese harten Proben warten auf die Koalitionäre

Außerdem bedienen die künftigen Regierungsparteien vor allem ihre Wählerschaft, die sowohl bei der CDU als auch bei den Grünen aus überwiegend finanziell gut ausgestatteten Menschen besteht. Der Vorwurf, eine „Koalition der Besserverdienenden“ zu sein, entspricht insofern der Realität, dürfte Schwarz-Grün derzeit aber nicht sonderlich belasten.

Jetzt geht es für die neue Regierung erstmal darum, nach den schnellen und geräuschlosen Koalitionsverhandlungen weiteres Vertrauen aufzubauen. Denn da warten noch harte Proben auf die Koalitionäre. Der Auftakt war harmonisch und professionell, doch die Mühen der Ebenen, unter anderem beim Thema Braunkohle, sind nicht mehr weit entfernt. Erst dann wird sich zeigen, wie belastbar das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW wirklich ist.

