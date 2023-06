Nationale Sicherheitsstrategie: „Das Papier nicht wert“

NRZ-Volontär Tobias Kaluza vermisst in dem Papier der Bundesregierung klare Standpunkte zu China und zur Freundschaft zu den USA.

Die so lange ausgearbeitete Strategie der Bundesregierung bleibt an vielen Punkten vage. Einen klarer Umgang mit China ist nicht zu erkennen.

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie ist in weiten Teilen eine Sammlung von nichtssagenden Allgemeinpunkten. Neues gibt es nicht, eine echte Strategie ist kaum zu erkennen. Damit ist sie das Papier nicht wert, auf der sie geschrieben ist.

Keine eindeutigen Aussagen zu China

„Wir leben in einem Zeitalter wachsender Multipolarität“ heißt es. Eine alles andere als neue Tatsache, die jedem aufgefallen sein dürfte, der sich in den vergangenen 20 Jahren mit globaler Politik beschäftigt hat. Eine Selbstverständlichkeit ist auch: „Ziel bleibt eine Welt ohne Atomwaffen.“

Wie aber geht man mit einem Land um, das gerade massiv sein nukleares Arsenal aufrüstet? „China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“, heißt es in dem Papier. Eine klare Kante gegen das expansionistische Gehabe des kommunistischen Staates, der sich reihenweise Inseln in Südostasien einverleiben will, sieht anders aus.

Ein klareres Statement hätte man sich auch zum wichtigsten Verbündeten gewünscht – den USA. Die werden selten genannt. Immerhin, man bekennt sich zu der transatlantischen Freundschaft und auch zu jener mit Frankreich.

Klare Standpunkte und leere Worthülsen

Und einige wichtige Punkte gibt es dann doch: So übernehme man weiter Verantwortung für das Existenzrecht Israels. Und Russland wird für die absehbare Zukunft als größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa definiert. Zudem ist ein Bekenntnis zum Nato-Artikel 5 und dem Zwei-Prozent-Beitrag zu finden. Und auch die EU-Mitgliedschaft der Ukraine und von Moldau kommen vor.

Die Bundesregierung ist also nicht blind, was akute Bedrohungen des in Person von Wladimir Putin herrschenden russischen Neoimperialismus angeht. Und auch die Staatsräson zu Israel steht stabil. Andere Aspekte wie der Umgang mit einem immer aggressiver auftretenden China und die Zukunft der Freundschaft mit den USA sind dagegen schwammig und als leere Worthülsen gehalten.

