SPD und CDU in NRW gleichauf: Bei der Wahl zählt jede Stimme

Das Rennen bei der Wahl in NRW wird eng – das zeigt der NRW-Check. Umso wichtiger wird es sein, die Stimme abzugeben. Es geht um unser Land.

Möglicherweise müssen sich die Menschen an Rhein und Ruhr am 15. Mai auf einen langen Wahlabend gefasst machen. Es steht Spitz auf Knopf in NRW. Klarheit darüber, wer in die Düsseldorfer Staatskanzlei einziehen wird, dürfte es erst spät geben – von den möglichen Konstellationen einer künftigen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ganz zu schweigen.

Obwohl diese Wahl stark von nationalen und internationalen Krisen wie dem Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie überschattet wird, muss sich jeder Wähler und jede Wählerin die Frage stellen, wer am besten geeignet ist, um unser Land durch diese schwierigen Zeiten zu navigieren.

Die vielen Problemzonen von NRW

NRW hat genug Problemzonen: Infrastrukturelle und soziale Defizite müssen genauso angegangen werden wie wirtschaftliche und ökologische – um nur einige zu nennen. Ob das Schwarz-Gelb mit einem Weiter so gelingt? Ob die Ampel wie in Berlin eine tauglichere Lösung ist? Oder ob sich ganz andere politische Konstellationen ergeben?

Eins machen die jüngsten Umfrageergebnisse immer deutlicher: Es wird offenbar eng am 15. Mai, und es kommt auf jede Stimme an. Um so wichtiger ist es, dass die Menschen sich an dieser so wichtigen Wahl beteiligen. Also: wählen gehen! Es geht um nichts weniger als um unser Land.

