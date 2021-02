Nur mit Impfung ins Konzert? Bitte keine Heuchelei!

Wer nach Angola reisen will, braucht einen Impfausweis. Wo ist also das Problem?

Wie wird das demnächst in der Oper oder im Popkonzert? Will man sich vier Götterdämmerungs-Stunden vom Sitz-Nachbarn anhusten lassen, ohne zu wissen, ob der geimpft ist? Will man in der Westfalenhalle zu heißen Rhythmen auf und ab hüpfen, ohne zu wissen, was der Nebenmann an Viruslast in den Speicheltröpfchen mit sich führt?

Das Thema Corona-Impfungen und Veranstaltungen sollte man so emotionslos betrachten wie das Thema Reiseimpfungen. In bestimmte Länder darf man nicht einreisen, wenn man zum Beispiel keine Gelbfieber-Impfung vorweisen kann. Viele Bürger, die derzeit wegen der Corona-Vakzine bedenklich sind, haben keine Probleme damit, sich zu ihrem Vergnügen Seren spritzen zu lassen. Also sollten wir endlich mit der Heuchelei bei Covid-19 aufhören.

Natürlich wird im Veranstaltungsbereich nichts mehr sein wie früher. Da ist es doch nur vernünftig, eine Infrastruktur zu schaffen, mit der jeder sicher ins Konzert gehen kann. Es muss niemand zur Impfung. Aber es sollte auch niemand ins Konzert, wenn er dabei andere bewusst Risiken aussetzt. Das Thema ist nicht, ob Impfgegner in ihren Rechten beschränkt werden, das werden sie auch, wenn sie nach Angola reisen. Die Frage muss vielmehr lauten: Wann darf die Veranstaltungsbranche den Lockdown beenden, und was ist dann noch von ihr übrig?